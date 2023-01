In data de 23 ianuarie Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de ceata pentru zona joasa a judetului Suceava in intervalul orar 08:00 – 12:00, avertizare ce include si raza localitatii Salcea, implicit zona Aeroportului Suceava. Se vor semnala local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Ca urmare a acestei avertizari directorul general al Aeroportului, Ioan Măriuța a anunțat că pe parcursul zilei de astazi sunt preconizate intarzieri / rerutari, anulari ale curselor programate pe Aeroportul Suceava. Ne cerem scuze pasagerilor pentru disconfortul creat. ”Menţionăm încă o dată că decizia anulării, reprogramării sau devierii unui zbor spre alt aeroport aparține strict companiei aeriene; de altfel, compania se ocupă de toate formalitățile legate de transport și acomodare ale pasagerilor afectați de întârzieri/anulări/reprogramări ale zborurilor. De asemenea reamintim pasagerilor că vor fi informati pe toate mijloacele disponibile din partea operatorilor aerieni (sms, e-mail, etc), cât și de către personalul de la check-in prin informari atât la ghișeele check-in, cât și prin sistemul audio. Vă vom informa, prin noi actualizări la acest comunicat, cu privire la evoluţia traficului aerian din această zi pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava”, a spus Măriuța.

