Orange România a desemnat cei 50 de câștigători ai Concursului național SuperCoders, ediția 2019. Juriul de specialitate a selectat câştigătorii dintre cele peste 450 de înscrieri primite de la micii programatori, care au creat animații și jocuri, pornind de la o poveste dată.

Copiii cu vârste între 10 și 14 ani care s-au înscris în concurs au dezvoltat animații proprii pe platforma online Scratch, pornind de la un început de poveste, pentru care micii programatori au creat propriul final. În această ediție, povestea a abordat tema mediului înconjurător și responsabilitatea utilizării eficiente a resurselor. Astfel, folosind programarea prin joc, copiii au găsit modalități prin care tehnologia poate salva resursele naturale ale planetei Pământ.

Primii 50 de finaliști trec la nivelul următor – Academia online SuperCoders -, un modul avansat de programare în cadrul căreia copiii vor învăța noțiuni de web development pe parcursul a 10 săptămâni de curs online, alături de trainerii Simplon România. În plus, primii 6 finaliști au câștigat premii distractive: tablete, boxe bluetooth şi brățări Fitbit.

„La fiecare ediție SuperCoders descoperim noi abilități ale copiilor născuți în această eră digitală și ne bucurăm că astfel o parte din timpul pe care îl petrec în fața ecranului devine productiv și util pentru dezvoltarea lor. Anul acesta le-am propus celor mici o temă foarte actuală: planeta rămâne fără resurse, așa că ei trebuie să se folosească de tehnologie și să găsească o soluție prin care oamenii să folosească mai responsabil resursele rămase. Ne-am bucurat să avem un număr atât de mare de copii care au acceptat provocarea și au căutat soluții pentru un viitor mai bun.”, a declarat Veronica Dogaru, Head of Corporate Communications & CSR, Orange România.

Animațiile înscrise în concursul național de cea mai nouă generație de SuperCoders au fost evaluate de un juriu de specialitate format din: Claudiu Petria (co-fondator Questo), Diana Popp, (co-fondatoare și vicepreședinte al Smart Everything Everywhere SEE), Florin Spătaru (Digital Marketing Manager, Orange România), Roxana Rugină (Fondator & CEO Simplon România), George Trifan (profesor de matematică și informatică la Școala Gimnazială Kids Palace București) și Vlad Andriescu (Redactor-șef, Start-up.ro).

Concursul național SuperCoders este a doua etapă a programului SuperCoders și s-a desfășurat în paralel cu o serie de ateliere de programare vizuală organizate în cadrul primei etape, Caravana SuperCoders. În caravană, peste 1000 de copii au învățat bazele programării în Scratch într-un mod interactiv și distractiv. Atelierele au avut loc în 20 de școli din mediul urban și rural din județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Iași, Mureș, Sibiu, Suceava și Vrancea.

Programul SuperCoders este dezvoltat din 2014 de Orange România împreună cu Asociația Simplon România, cu scopul de a promova educația digitală și folosirea responsabilă a tehnologiei în rândul tinerei generații. Programul SuperCoders este o inițiativă #PentruMâine și contribuie la angajamentul de responsabilitate socială a Orange România, de a construi împreună un viitor mai bun, cu ajutorul tehnologiei.

Mai multe detalii despre câștigători și despre programul SuperCoders pe orange.ro.