Cei doi mari artizani ai unificării Italiei s-au născut cetățeni francezi. Giuseppe Garibaldi s-a născut la Nisa, la numai zece ani după ce Napoleon rupsese zona de Italia, iar Camillo di Cavour s-a născut la Torino, oraș pe care, pentru o vreme, Napoleon îl anexase Franței.

Cei doi erau firi cu totul opuse. Fiu al unui marinar, Garibaldi s-a dovedit a fi un mare luptător și conducător al luptei de gherilă, un om simplu, lipsit de orice fel de subtilități, simțindu-se mai în largul lui la o fermă decât într-un palat. Era înalt, oacheș, avea o barbă stufoasă și un aer de sinceritate nobilă.

Cavour era cel de-al doilea fiu al unui marchiz, scund și îndesat, cu o barbă subțire și ochi mici în spatele ochelarilor fără rame. A fost și unul dintre cei mai inteligenți, creativi și calculați politicieni ai secolului al XIX-lea.

Disraeli spunea despre el că era „cât se poate de lipsit de scrupule”. Ambiția vieții lui Cavour a fost crearea unui stat italian sub autoritatea regelui Sardiniei, Victor Emmanuel al II-lea. Montându-i pe francezi împotriva austriecilor, curtându-i pe britanici și folosindu-l pe Garibaldi la nevoie, Cavour a fost marele arhitect al Risorgimento-ului, „înălțarea” care a dus, în cele din urmă, la crearea Italiei unite.

În 1860, când a fost, în sfârșit, creat regatul Italiei, el a fost și primul premier al lui Victor Emmanuel.

Începând din 1850, Cavour a suferit de ceea ce astăzi numim malarie, pe atunci boală cu proporții endemice în unele părți ale Italiei.

În primăvara anului 1861 era aproape copleșit de sarcina titanică de reunificare (Toscana, Parma și Sicilia îl recunoscuseră toate pe Victor Emmanuel cu un an în urmă, iar regatul Italiei fusese proclamat în martie).

Răpus de febră și slăbit pentru că i se lua în mod repetat sânge, Cavour a murit în data de 6 iunie 1861. Potrivit consemnărilor contemporane (și hagiografiilor), ultimele sale cuvinte au fost „Italia s-a făcut – totul e în siguranță”.

Tot la 6 iunie:

1599: Se naște pictorul spaniol Diego Rodríguez da Silva y Velázquez.

1606: Se naște dramaturgul francez Pierre Corneille.

1807: Fratele lui Napoleon, Joseph, devine rege al Spaniei.

1944: Aliații debarcă în Normandia, în cursul celui de-al Doilea Război Mondial.

