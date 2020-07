Cei mai buni elevi din Fălticeni au fost premiaţi, astăzi, de primarul acestui municipiu, Cătălin Coman. Evenimentul la avut loc în cadrul manifestărilor care se organizează în această perioadă de Zilele municipiului Fălticeni. Dacă în anii precedenţi premierea elevilor avea loc în centrul municipiului, în faţa a mii de oameni, anul acesta evenimentul a fost organizat într-un format mai restrâns, în faţa Muzeului de Artă Ion Irimescu, fiind respectate prevederile legale în ceea ce priveşte distanţarea socială.

Cătălin Coman: „Sunt convins că întotdeauna se va vorbi frumos despre Fălticeni, prin prisma voastră, prin prisma rezultatelor voastre”

În deschidere, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a amintit faptul că premierea elevilor este un eveniment devenit deja tradiţional, care se organizează începând din anul 2012. În total, Cătălin Coman a oferit diplome pentru peste 80 de elevi de la unitățile școlare din Fălticeni. Elevii au mai primit și premii în bani din partea municipalității, acestea fiind transmise prin intermediul școlilor. „Suntem astăzi în preajma sărbătorii Sfântului Ilie, patronul spiritual al municipiului Făltinceni. Suntem în perioada în care se în anii anteriori se desfăşurau foarte multe activităţi în municipiul Fălticeni, pentru că este sărbătoarea tuturor fălticenenilor, a tuturor celor care ne vizitau în această perioadă. Tradiţional, din 2012 încoace, în fiecare an copiii noştri cei mai buni, cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, la concursurile şi activităţile artistice erau premiaţi. Anul acesta din păcate olimpiadele şcolare nu au mai avut loc, la fel şi concursurile şcolare, din cauza pandemiei. Dar respectăm tradiţia şi vreau să vă mulţumesc vouă tuturor copiilor de clasa a VIII-a şi a XII-a pentru rezultatele deosebite din activitatea şcolară şi pentru rezultatele obţinute la cele două examene extrem de importante din viaţa voastră, Examenul de Evaluare Naţională şi Bacalaureatul”, a declarat Cătălin Coman.

El a spus că municipiul Fălticeni se mândreşte cu aceşti elevi. „A fost un an complicat ştiu şi eu din proprie experienţă. Dar am trecut cu bine şi voi aţi trecut cu bine, rezultatele sunt extraordinare în această perioadă dificilă şi sunt rezultate încurajatoare pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea voastră personală şi viitoare. Vreau să vă felicit, să vă mulţumesc în numele comunităţii locale, să vă urez mult succes celor de clasa a IX-a, de acum, în activitatea de liceu, iar celor care au susţinut examenul de Bacalaureat, mult succes în învăţământul superior, la facultăţile şi universităţile pe care vi le-aţi ales. Şi sunt convins că întotdeauna se va vorbi frumos despre Fălticeni, prin prisma voastră, prin prisma rezultatelor voastre. Vă veţi mândri cu faptul că sunteţi fălticeneni şi noi ne vom mândri cu voi, datorită rezultatelor pe care sunt sigur să le veţi obţine şi de acum înainte. Felicitări, vă mulţumesc şi continuăm tradiţia de a premia şi a evidenţia copiii foarte buni care an de ani reuşesc să ne facă să fim mândri”, a mai adăugat primarul din Fălticeni.

Alexandru Rădulescu: „Veţi demonstra tuturor că Fălticeniul este un izvor de minte multă”

Prezent la acest eveniment, deputatul Alexandru Rădulescu, membru al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților a ținut să-i felicite pe toți elevii premiați, dar și pe primarul Cătălin Coman pentru că an de an aceștia sunt recompensați pentru rezultatele școlare obținute. „Vreau să vă felicit cu toată sinceritatea mea. Aţi obţinut rezultate deosebite în condiţii deosebite. Şi sunt cu atât mai valoroase. Vă felicit pe dumneavoastră, care aţi reuşti să depăşiţi această perioadă dificilă, pe părinţii dumneavoastră şi mai ales pe profesorii dumneavoastră care v-au fost alături. Nu în ultimul rând îl felicit şi pe domnul primar care reuşeşte după opt ani de zile să menţină aceeaşi atitudine faţă de dumneavoastră, viitorul Fălticeniului. Vă felicit în mod deosebit pe cei care aţi terminat clasa a XII-a. Veţi pleca la facultate şi veţi demonstra tuturor că Fălticeniul este un izvor de minte multă. Doamne ajută, succes în continuare, felicitări şi să ne întâlnim cu colegii dumneavoastră mai mici la anul, cu rezultate care să le depăşească pe ale dumneavoastră”, a declarat Alexandru Rădulescu.

Mesajul Mirelei Adomnicăi pentru elevii premiați: „Sunteţi piatra de temelie şi pentru comunitate şi pentru ceea ce înseamnă putere de adaptare”

Invitată la premierea elevilor în calitate de prieten al municipiului Fălticeni, dar și ca participant la toate edițiile ale acestui eveniment, fostul prefect al județului Suceava, Mirela Adomnicăi, la rândul său, să îi felicite pe toții elevii pentru rezultatele obținute în anul școlar care s-a încheiat. De altfel, primarul Cătălin Coman a subliniat faptul că Mirela Adomnicăi a fost unul dintre co-inițiatorii acestui eveniment de premiere a elevitlor. Mirela Adomnicăi a ținut să-i muțumească lui Cătălin Coman pentru invitația făcută. „Trebuie să continuăm şi tradiţia şi prietenia care ne leagă. Pentru că vă consider un prieten al Fălticeniului şi al fălticenenilor şi de aceea mă bucură şi mă onorează invitaţia şi în acest an. Pentru că este un an mai special pentru noi toţi. Un an cu restricţii, un an atipic. Dar este o perioadă care demonstrează că trebuie să ne adaptăm la orice schimbare. Şi în primul rând voi, dragi elevi, foşti elevi şi viitori studenţi sunteţi piatra de temelie şi pentru comunitate şi pentru ceea ce înseamnă putere de adaptare. Voi sunteţi speranţa noastră. Vă felicit şi eu pentru rezultatele pe care le-aţi obţinut la examenele parcurse. Vă mai aşteaptă multe examene, şi şcolare şi de viaţă. Şi sper ca modul acesta diferit în care a trebuit să treceţi prin aceste examene să vă întărească şi să vă dea putere pentru examenele care vă aşteaptă. Sunteţi motivul de mândrie. Şi domnul primar nu doar v-a felicitat, v-a şi mulţumit pentru rezultatele obţinute. Şi v-a mulţumit pentru că este conştient că sunteţi baza pentru dezvoltarea Fălticeniului. Eu sper, domnule primar, că acea galerie a oamenilor de seamă la care lucraţi dumneavoastră să se completeze şi cu parte din aceşti copii puternici, deştepţi, frumoşi şi sper să ne revenim. Să ne revenim la o altă normalitate pentru că vremurile nu vor mai fi la fel şi văd şi părinţii, bunici, care au venit alături de voi aici, cu toţii vom trece prin această schimbare. Dar sper ca această experienţă pe care am traversat-o să ne ţină uniţi. Să ne ţină uniţi şi în ceea ce înseamnă dezvoltarea Fălticeniului şi în ceea ce înseamnă revenirea judeţului Suceava la locul pe care îl merită. Pentru că a fost o experieanţă pe care am trăit-o toţi în acest judeţ, o experienţă care a lăsat urme. Dar ne punem speranţa în voi, în ceea ce veţi devei şi veţi face pentru a ne reabilita noi sucevenii şi în special fălticenenii. Vă mulţumesc domnule primar, pentru că aţi confirmat prin această invitaţie prietenia care mă leagă de Fălticeni şi fălticeneni”, a declarat Mirela Adomnicăi.

La finalul evenimentului, Cătălin Coman a ținut să le mulțumească și profesorilor și părinților pentru implicarea în educarea copiilor.