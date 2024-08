Municipiul Rădăuți găzduiește până duminică, 25 august, cea de-a 41-a ediție a Târgului „Ochiul de Păun”. Evenimentul este unul de tradiție pentru municipiul Rădăuți și găzduiește meșteri din întreaga țară și din străinătate, respectiv Marginea, Horezu, Botoșani, Dorohoi, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Harghita, Suceava, Rădăuți, Arad, Cluj Napoca, Mureș, Corund, Liliceni, Dej, Cârța, Deva, Cernăuți – Ucraina, Drochia, Republica Moldova. Pe bulevardul principal din Rădăuți, acolo unde sunt amplasate standurile olarilor, atât rădăuțenii cât și toți vizitatorii vor putea admira și cumpăra superbe produse de olărit, într-o combinație de culori care îți iau ochii. La târg participă și reprezentanți ai altor meşteşuguri tradiţionale cum ar fi cusături populare, sticlărie, pielărie, sculptură în lemn, împletituri, obiecte folosite în obiceiurile prilejuite de sărbătorile tradiţionale, icoane, ouă încondeiate. Târgul Olarilor „Ochi de Păun” este organizat de Primăria Rădăuți, Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț”, Casa Municipală de Cultură și Centrul Cultural Bucovina.

Deschiderea oficială a târgului a avut loc astăzi la amiază, în prezențe președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și a primarului Bogdan Loghin, cei doi vizitând standurile meșterilor prezenți. După deschidere, Gheorghe Flutur a declarat: „Mă bucură faptul că oamenii vin la acest târg. Este un eveniment care a devenit o tradiție aici în Bucovina și felicit primăria pentru că primăria se implică în organizarea acestui târg și susține meșterii populari. Cei de la Marginea i-am găsit prezenți și mă bucur pentru asta. Mă bucur că turiștii care sunt în Bucovina cumpără suveniruri și va trebui să îi unurajăm mai mult pe meșteri. Un plic plec îngrijorat de la acest târg pentru că ce spun oamenii: generația tânără nu mai este chemată să lucreze la manufacturi pentru că nu mai este rentabilă. Oamenii pleacă în străinătate, materia primă e multă din import și dispar treptat treptat meșterii noștri. De aceea trebuie să îi încurajăm și noi. Și Marginea și Rădăuțiul și vetrele pe care le avem, inclusiv țesăturile populare. Aici am mai făcut noi evenimente. Vedeți că una dintre părțile bune la care eu am fost criticat cu Jocul pe toloacă este că măcar s-au comandat mai multe ii, costume populare și au început să producă gospodăriile țărănești. Eu am fost criticat că am făcut prea multe. Dar cred că trebuie și mai multe făcute”.

La rândul său, primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin spune că va continua să susțină organizarea acestui târg și i-a îndemnat pe suceveni să vină să cumpere produsele olarilor. „Sunt meșteri olari care vin doar la Rădăuți și la Sibiu. Și asta ne bucură, dar consider că trebuie să facem mult mai mult decât atât. Totul se reduce la buget de fiecare dacă, dar eu cred că niciodată un efort nu este prea mare pentru a susține un astfel de târg. De multe ori ascultăm pe foarte mulți că vor să facă, să dreagă, dar eu cred că este momentul pentru ca identitatea noastră națională să fie întărită din toate punctele de vedere. Și hai să începem cu un lucru simplu, de la acest târg. În altă ordine de idei vreau să spun că mă bucur că am reușit să fac un pas pentru un nou mandat și să-i asigur pe toți producătorii că îi voi susține așa cum am făcut-o și până acum”, a transmis Bogdan Loghin.

De precizat că Pentru fiecare zi a târgului organizatorii au pregătit și mai multe momente artistice. Astfel, vineri, 23 august, începând cu ora 18:00 va avea loc un spectacol susținut de Ansamblul „Florile Bucovinei”. Sâmbătă, de la ora 19:00, pe scenă vor urca Mellina, Narcotic Sound și Florin Chilian, iar pentru duminică, tot de la ora 19:00, sunt programate concertele susținute de Maximilian, Negative Space și Bosquito.