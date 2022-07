Gaming Video Awards dă start înscrierilor în cea de-a treia ediție, competiția continuând să caute și să premieze cel mai bun conținut de gaming pe care streamerii și brandurile îl crează pentru comunitățile lor. Noutatea pe care o aduce ediția din acest an este introducerea unor noi categorii de concurs dedicate sportului electronic (Esports) și jucătorilor profesioniști. Cei care vor să se înscrie în cadrul competiției o pot face accesând www.gamingvideoawards.ro, până pe 5 august.

Gaming Video Awards își continuă misiunea de a oferi recunoaștere acelor creatori care propun publicurilor lor nu doar energie debordantă și pricepere în jocurile video, dar și un discurs corect, live-uri și videouri de calitate și o atitudine pozitivă. Și, nu în ultimul rând, Gaming Video Awards identifică și premiază acele branduri care se adresează publicului de gaming.

“Este deja al treilea an în care ne propunem să identificăm cei mai responsabili creatori de conținut și al doilea când invităm brandurile care au creat campanii de gaming să se înscrie în competiție. Anul acesta vrem să aducem în atenția publicului și zona competitivă a gaming-ului, anume esports, prin introducerea unor categorii dedicate comentatorilor de esports și jucătorilor profesioniști de la noi din țară. Esports-ul este o ramură a gaming-ului care crește de la an la an și sperăm ca de la toamnă să fie recunoscut ca sport oficial și în România, astfel încât jucătorii să poată performa în cele mai bune condiții.”, spune Tudor Dăescu, Președinte al Gaming Video Awards.

Printre noile categorii adăugate se numără Cel mai bun caster de Esports și Cel mai bun stream al unui jucător pro, dedicate profesioniștilor din jocurile electronice, însă pe lângă acestea, competiția va premia și Cel mai bun streamer de variety și Cel mai popular streamer.

Cele trei categorii dedicate brandurilor râmân neschimbate și în cadrul lor se pot înscrie branduri sau agenții care au creat campanii cu tematică de gaming sau cu creatori de conținut. Anul trecut categoria Cea mai bună campanie cu conținut de gaming a fost câștigată de lansarea The Last of Us Part II în România, o campanie PlayStation și SmartPoint PR, premiul pentru categoria Cea mai bună campanie de comunicare cu creatori de conținut a mers la Logitech #speedchallenge, o campanie Logitech și WorkHorse, iar categoria Cea mai bună campanie de comunicare a unui brand prin evenimente speciale de gaming a fost câștigată de KFC – Killer Discounts, o campanie KFC și MRM Romania. Samsung a obținut premiul de Comunicatorul anului în gaming în urma câștigării celor trei distincții de Excelence Awards obținute la cele trei categorii.

Din 2021, Gaming Video Awards oferă două premii per categorie, primilor doi clasați: locul doi primește o diplomă pentru excelență (Excelence Awards), iar cel de pe primul loc primește atât diploma pentru excelență (Excelence Awards), cât și trofeul dedicat categoriei.

Începând de anul acesta, competiția se modifică și la nivel de etape. Votului publicului este eliminat de la toate categoriile de concurs, exceptând categoria nou adaugată – Cel mai popular streamer – al cărui câștigător va fi desemnat în totalitate de public, prin vot. Astfel, restul categoriilor și nominalizații vor ajunge, la fel ca și campaniile înscrise, direct în fața juriului care va decide câștigătorii.

Streamerul JaxiTV (Costin Vrînceanu) a fost marele câștigător al primelor două ediții, dar din acest an ajunge la masa juraților, alături de alți creatori de conținut precum Ovvy (Ovidiu Pătrașcu) și Bobospider (Bogdan Timuș), care au fost premiați de-a lungul timpului în cadrul competiției. Alături de ei, nume importante ce activează în gaming, media, comunicare și marketing vor completa lista juraților și vor nota propunerile publicului. Juriul va analiza categoriile de concurs și nominalizații în perioada 22 august – 19 septembrie. Gala de anunțare a câștigătorilor va avea loc în octombrie 2022, în cadrul unui eveniment offline care va fi anunțat pe canalele de social media ale evenimentului și va putea fi urmărit și live pe site-ul www.gamingvideoawards.ro.

Gaming Video Awards este organizat de Dăescu Borțun Olteanu, evenimentul alăturându-se altora ce poartă și semnătura diviziei de gaming a agenției: Bucharest Gaming Week, Gaming Marathon și Esports Summit.

Divizia de gaming a Dăescu Borțun Olteanu are în portofoliu clienți precum Amber, RGDA, Dev.Play, AOC Gaming și MMD (monitoarele Philips), Riot Games și League of Legends, dar lucrează împreună și cu branduri care doresc să comunice către publicurile lor prin gaming precum Philips OneBlade sau George, primul banking inteligent. De-a lungul a peste 15 ani, Dăescu Borțun Olteanu a lucrat pentru clienți din zona IT&C și gaming sau a dezvoltat campanii de gaming pentru Logitech G, Electronic Arts, King, Samsung, Razer, ESL Gaming sau Armata României.

Gaming Video Awards se desfășoară pe www.gamingvideoawards.ro.