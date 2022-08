Peste 4.6 tone de deșeuri, din care peste 80% de tip PET, au fost colectate de pe malurile Lacului Bicaz de 340 voluntari din 21 de județe ale țării la Bicaz Cleanup Camp, cel mai amplu eveniment de ecologizare organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, care a avut loc în perioada 26-28 august 2022.

Acțiunile de ecologizare au fost desfășurate pe malurile lacului în zona Baicului și în zona Ceahlău, unde au fost găsite cantități impresionante de deșeuri, în principal PET-uri, reprezentând un adevărat dezastru ecologic. În această perioadă, lacul este afectat și de secetă, la fel ca majoritatea râurilor și lacurilor din România. Drept urmare, voluntarii au putut colecta deșeurile de pe maluri din zone în care în alt context ar fi fost acoperite de ape, iar eforturile de curățare ar fi fost mult mai dificile.

Cei 340 voluntari veniți din toate colțurile țării, din orașe precum București, Craiova, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca, Sibiu, dar și din toate județele din zona Moldovei au campat la cort timp de 3 zile, iar misiunea lor principală a fost aceea de a colecta grămezile imense de deșeuri care se aflau pe malurile lacului.

Mai mult decât atât, evenimentul a reunit și reprezentanți ai celor mai importante instituții publice de la nivel local și județean, ai societății civile locale și ai companiei de salubritate de la nivel local (Iulian Jugan, Subprefect al Județului Neamț, Andrei Carabelea, Primar al Municipiului Piatra-Neamț, Irina Lucavețchi, Director tehnic Resurse de Apă – Apele Române Siret, reprezentanți ai Primăriilor din localitățile riverane și ai societății civile, George Sarluceanu, Președinte Asociația Green Ties). Alături de aceștia am decis înființarea Grupului de Acțiune pentru Lacul Bicaz, o structură prin care membrii acesteia își propun să construiască campanii de educație, să intervină frecvent pentru colectarea deșeurilor acumulate, să susțină implementarea reală a legislației privind deșeurile și să dezvolte noi politici publice care să contribuie la rezolvarea acestor probleme.

„Ne bucurăm că am reușit să mobilizăm un număr atât de mare de voluntari din toate colțurile țării care să se alăture evenimentului nostru, care a avut loc timp de 3 zile. Am găsit pe malurile lacului Bicaz cantități impresionante de deșeuri, majoritatea de tip PET, al căror loc nu ar fi trebuit să fie în ape sau pe malurile acestora. Atât noi, cât și voluntarii am fost șocați să observăm covoarele imense de PET-uri, însă cu sprijinul și implicarea celor prezenți am reușit să curățăm o mare parte dintre acestea. De asemenea, ne bucurăm că cei mai importanți actori de la nivel local, județean și regional au răspuns pozitiv apelului nostru de implicare și că împreună cu aceștia am constituit Grupul de Acțiune pentru Lacul Bicaz. Astfel, evenimentul din acest weekend este doar primul pas din eforturile pe care le vom face pentru ca lacul Bicaz să redevină un lac curat și fără deșeuri.” a declarat Andrei Coșuleanu, Președinte Asociația Act for Tomorrow.

„Prin acțiunile de ecologizare pe care Kaufland România le organizează în mod constant ne propunem să creștem gradul de conștientizare în rândul populației asupra pericolului generat de deșeurile aruncate întâmplător în natură. Cantitățile uriașe acumulate în timp pot reprezenta o amenințare reală nu numai asupra mediului încojurător, ci și asupra vieții oamenilor. Prin implicarea fiecăruia dintre noi, colectând deșeurile din natură, putem contribui la un viitor mai verde”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Evenimentul, parte din Programul național Acționăm pentru Ape! – A.P.A, dezvoltat de Act for Tomorrow și Kaufland România, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române, s-a bucurat de sprijinul a numeroși parteneri de la nivel regional, județean și local: Administrația Bazinală Apele Române Siret, Asociația Green Ties, ATV ROM, Asociația Sens Civic, Fundația Izvorul Alb, precum și companiei de salubritate Edil Industry care și-a asumat responsabilitatea asupra colectării deșeurilor strânse în timpul evenimentului și a colectat astfel toți sacii strânși chiar și din zone extrem de dificile. De asemenea, mulțumim Ana Are pentru sucurile naturale oferite voluntarilor și companiei Green Ambalaje care a oferit sacii din folie reciclată pentru colectarea deșeurilor.