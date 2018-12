Punctele negre sunt unele dintre cele mai des intalnite probleme ale tenului la nivelul fetei. Si acestea nu sunt doar foarte des intalnite, ci si extrem de deranjante la un moment dat. Ne putem imagina cu totii si cauza. Imaginati-va un ten sclipitor, de o culoare pura, insa plin de puncte negre.

Toata lumea ar fugi de asa ceva. Iar impotriva acestor complicatii s-au nascut de-a lungul timpului o multime de tratamente. Exista atat tratamente chimice, dar si tot soiul de leacuri naturale pe baza plantelor pe care oamenii le folosesc pentru eliminarea acestor probleme din viata lor.

O multime de vedete au facut cunoscute astfel de tratamente care mai de care mai scumpe si mai excentrice. Insa cat costa cu adevarat un astfel de tratament si cum poti ajunge sa beneficiezi de el?

Tratamente extrem de ieftine si foarte eficiente pentru eliminarea punctelor negre

Daca facem referire la eliminarea naturala a punctelor negre, mastile cu castraveti sunt extrem de eficiente in acest proces. De asemenea, mastile cu plante medicinale si ceaiurile sunt si ele de folos. Aceste masti insa nu vor elimina complet punctele negre. Insa vor putea totusi sa produca un efect vizibil in combinatie cu alte tratamente naturiste.

Insa pentru o abordare agresiva, pentru o problema mai accentuata, este intotdeauna recomandat un tratament medicamentos. Totusi, nu pastilele fac minuni in acest sens. Exista o alta metoda, preferata de vedete mai ales.

Care este cel mai eficient mod de a scapa de punctele negre si totodata metoda preferata a vedetelor de peste ocean?

Conform specialistilor, cel mai eficient tratament pentru punctele negre este reprezentant de tehnica moderna a mezoterapiei. Mezoterapia faciala este unul dintre tratamentele faciale cel mai des intalnit in saloanele cosmetice.

Un foarte activ promoter al acestui tratament este chiar diva Kim Kardashian. Aceasta a achitat mii de euro pe sedinte de mezoterapie de-a lungul timpului. Iar alaturi de ea, si reprezentanta clasei de „neveste celebre de fotbalisti” Victoria Beckham este o foarte cunoscuta vedeta ce apeleaza foarte des la acest tratament.

Acest lucru se intampla dintr-un singur motiv. Costul tratamentului, raportat la beneficiile sale este unul infim.

O singura sedinta de mezoterapie poate produce deja efecte nemaivazute pentru tenul tau. Inca de la prima sedinta vei observa ca tenul tau este mai curat, pielea capata un aspect mai catifelat, iar unele dintre punctele negre dispar. Ba chiar si ridurile de suprafata sunt eliminate intr-o oarecare masura.

In plus, mezoterapia are si unele beneficii medicale. Ea ajuta la detoxifierea organismului si la intinerirea pielii.

Cat costa un tratament de mezoterapie si care este media costurilor pentru un tratament pentru puncte negre?

Un tratament de mezoterapie poate incepe de la 100 de lei, iar media pentru costul unor astfel de tratamente poate ajunge la 100 – 150 euro. In conditiile in care vedetele achita sute sau mii de euro pe o singura sedinta pentru un tratament cosmetic facial, aceste costuri sunt extrem de mici.

Imaginati-va ca diva despre care discutam mai sus, Kim Kardashian a achitat 24.000 de dolari pentru a avea disponibil acasa propriul aparat prin care isi poate realiza o sedinta de mezoterapie si nu numai. Aparatul este printre ultimele modele folosite de cele mai noi saloane de cosmetica. Acesta are disponibile o multime de tehnici de tratare a tenului.

Insa tu nu trebuie sa te gandesti la astfel de sume pe care sa le platesti pentru o sedinta de mezoterapie. Poti ajunge sa scapi de punctele negre pentru sume mult mai modeste. Spre exemplu, intr-un salon cosmetic din Bucuresti, poti beneficia de o sedinta de mezoterapie sau de un tratament facial pentru acnee si puncte negre pentru doar 200 – 250 lei.

Tu cand ai apelat ultima oara la un salon cosmetic pentru a-ti face un tratament facial?