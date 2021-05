Cel mai în vârstă cetățean al municipiului Suceava, Lucea Bohatereț, a împlinit astăzi 104 ani. Primăria municipiului Suceava a sărbătorit-o cum se cuvine. Primarul Ion Lungu i-a adus un tort și un premiu în bani din partea municipalității și a închinat o cupă de șampanie. ”Astăzi am sărbătorit cel mai în vârstă cetățean al orașului nostru,distinsa doamnă LUCEA BOHATEREȚ care a împlinit onorabila vârstă de 104 ani. A fost o revedere emoționantă,nu ne-am mai văzut atât de des din cauza pandemiei. I-am urat La mulți ani, am închinat o cupă de șampanie ,a suflat în lumânările din tort și a primit un ajutor financiar din partea municipalitâții. Ne rugăm la Dumnezeu sa fie sănătoasă și anul viitor sa o sarbatorim din nou”, a declarat Lungu. Lucea Bohatereț este Cetățean de Onoare al Sucevei si a fost declarată de către primarie Cetațeanul Centenarului in anul 2018. ”Este un model pentru noi toți. RESPECT DIN PARTEA COMUNITĂȚII”, a mai spus Lungu.