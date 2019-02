Luna ianuarie a fost cu siguranta luna impatimitilor de fitness si sport. Pentru toti fanii Kangoo Jumps inceputul acestui an a fost practic ca un vis implinit. Kinga Sebestyen, regina consacrata a acestui tip de sport a ajuns in Romania.

Aceasta este recunoscuta la nivel mondial ca fiind colaboratoarea surorilor Kardashian, una dintre cele mai bune antrenoare de Kangoo Jump din lume. Iar in luna ianuarie a ajuns in Romania, in Oradea, in cadrul unui program de Kangoo Jump care va dura 6 luni.

80 de oameni beneficiaza gratuit de un antrenament privat cu regina Kangoo Jump!

Kangoo Jump este un training foarte complex, un exercitiu extrem de benefic pentru organismul uman, ajutand cu brio femeile sa lupte chiar si impotriva dusmanului numarul unu: celulita.

In luna Ianuarie, pe 28, la Casa de Cultura din Oradea s-a lansat programul „Sanatate pe ghete” unde celebra Sebestyen alaturi de un grup de medici specializati, au inscris peste 80 de persoane intr-un studiu clinic, in cadrul caruia vor monitoriza efectele acestui tip de exercitiu in combaterea mai multor tipuri de probleme de sanatate, printre care si combaterea celulitei.

Cum poti participa si tu la acest program?

Admiterea in program se face prin mai multe etape. In prima faza este necesar un control medical care sa ateste faptul ca esti apt sa urmezi un program de educatie fizica cu efort prelungit. A doua faza este cea a testarilor paraclinice, care includ hematologia, biochimia si analizele specifice.

Dupa finalizarea studiului, oradenii vor avea parte de o surpriza de proportii

Un centru pilot pentru realizarea de studii si pentru continuarea unor programe de educatie fizica se va infiinta in Oradea, iar cei doritori se vor putea inscrie in continuare in astfel de programe, cu ajutorul unei sali de fitness din Oradea.

Exercitiile vor dura cate o ora, iar sedintele pot fi programate saptamanal, de pana la 3 ori pe saptamana, cursul complet durand circa 6 luni. In aceste 6 luni fiecare inscris care va reusi sa se tina de acest curs va resimti rezultate uimitoare la final.

Pe baza acestui program s-au desfasurat deja evenimente la nivel national si international, Kinga Sebestyen fiind una dintre antrenoarele cele mai medaliate pentru rezultatele obtinute in ceea ce priveste prevenirea aparitiei unor probleme de sanatate si combaterea acestora prin sport.

Daca doresti sa scapi de celulita si de problemele medicale, alaturi de tratamentele specifice impotriva celulitei, alaturi de diete si alte activitati prescrise de specialisti, un astfel de curs va fi o minunata ocazie sa ajungi la corpul pe care ti l-ai dorit intotdeauna.

Iar acum ai ocazia sa practici astfel de cursuri alaturi de cei mai buni, chiar la noi in tara!