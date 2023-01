În comuna Verești funcționează cel mai mare hypermarket în aer liber din județul Suceava. Așa poate fi asemuit târgul din Verești care duminică de duminică atrage tot mai mulți oameni fie ei din județul Suceava dar și din județele Botoșani, Neamț sau Bacău. Obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte ocupă cel mai mare spațiu din târg, câteva hectare bune. Fel de fel de haine de la geci și cojoace, la hanorace, pantaloni, pulovere, treninguri, tricouri, veste sau haine de armată. La fel și încălțămintea, diversă de la ghete, pantofi, cizme la adidași sau sandale. Prețurile sunt excelente de la un minim de 2, 3 lei un tricou la un maxim de 40-50 de lei o geacă de iarnă. Nu a fost mirare că mai toată lumea ieșea din tîrg cărând sacoșe pline sau saci în spinare. De remarcat că unii comercianți și-au așezat marfa pe umerașe ca la hypermarket făcând astfel mai facilă vizionarea produselor.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings