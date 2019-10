Cel mai mare loc de joacă din municipiul Suceava a fost inaugurat miercuri, 2 octombrie, pe strada Victoriei din cartierul Obcini în prezența a zeci de copii, părinți și bunici dar și a oficialităților locale în frunte cu primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi și vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc. De față au fost și reprezentanții constructorului, firma suceveană Diasil care a amenajat locul de joacă în baza obligațiilor asumate prin contractul de salubrizare stradală încheiat cu Primăria Suceava dar și ai firmei care a livrat echipamentele.

Lungu: ”Sigur că acest loc de joacă impunător este ceva deosebit pentru oraș”

Primarul Lungu consideră că inaugurarea acestui loc de joacă ce se întinde pe o suprafață de 1.000 de mp reprezintă un eveniment deosebit pentru oraș arătând că din datele oferite de furnizorul de echipamente acest loc de joacă ar fi cel mai mare din România. ”Sigur că este ceva deosebit este un loc de joacă cu multe echipamente destul de complexe cu acest tobogan care are vreo 4 intrări și vreo 14 ieșiri și vreo cinci alte elemente, balansoare, rotative șamd. Cred că mai multe nu sunt de comentat vedem bucuria pe care o au copiii, buncii și părinții pentru acest loc de joacă deosebit. Cred că strategia noastră este bună. După ce am făcut pe Amurgului iată acum aici dar și în alte zone din oraș o să facem asemenea locuri impunătoare de joacă pentru că vă spun vin copii și din alte cartiere. Neopotul meu cara stă în centru mă tot întreabă bunicul când se dă în folsință locul de joacă din Obcini că vreau să merg la el. Eu sunt convins că vor veni copii din tot orașul și e bine așa”, a spus Lungu. Primarul a mulțumit firmei Diasil pentru că a onorat contractul prin care s-a angajat ca anual să amenajeze în Suceava câte un loc de joacă pentru copii.

Lungu a mai ținut să precizeze că în acest an Primăria a realizat multe lucrări în cartierul Obcini care și-a schimbat fața în bine. ”Mă bucură faptul că în acest an s-a schimbat la față cartierul Obicni. Nu o spun eu ci oamenii care mă abordează pe stradă și spun domnule primar mulțumim că nu ați uitat de Obicni și că v-ați ținut de cuvânt. Iată că am modernizat străzile și ale lucruri inclusiv acest loc de joacă”, a spus Lungu.

Harșovschi: ”Vorbim de o zonă total modernizată”

Viceprimarul Lucian Harșovschi a ținut să sublinieze la rândul său că acest loc de joacă și nu numai va beneficia de un sistem de supraveghere video. ” Vorbim de o zonă total modernizată, un sistem de iluminat public tip led, parcările de reședință modernizate, trotuarele modernizate, căile de acces la scările de bloc modernizate. Toate acestea vor fi supravgeheate de un sistem de cametre video pus la punct și nu ne oprim aici. Rămânem în cartierul Obcini, avem echipe care lucrează în zonă și vom sta cât ne permite vremea pentru a moderniza orașul”, a spus Harșovschi. Atât Lungu cât și Harșovschi au făcut apel la părinți, bunici și copii să păstreze locul de joacă în condițiile actuale.