Cel mai mare proiect de după Revoluție în valoare de 275 de milioane de euro se află în implementare în 14 localități ale județului și anume Suceava, Șcheia, Salcea, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vicovu de Sus, Marginea, Siret, Sucevița, Putna, Dolhasca şi Mitocu Dragomirnei. Este vorba de ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată” proiect al cărui beneficiar este operatorul regional de apă și canalizare ACET Suceava. Conducerea ACET a organizat astăzi o conferință pentru a oferi detalii despre stadiul proiectului, conferință la care au participat reprezentanții constructorilor, ai firmei de consultanță și ai celor 14 primării. La eveniment a participat și vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Tofan în calitate de președinte al Asociației Județene de Apă și Canalizare.

Directorul general al ACET Suceava, Ștefan Groza, a ținut să precizeze din start că valoarea inițială a proiectului a fost de 241 de milioane de euro ea fiind suplimentată ulterior până la 275 de milioane de euro prin actualizarea devizelor. ”Este un proiect complex și cuprinde dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare și stații de epurare în aceste aglomerări. Nu a fost ușor. Pentru acest tip de proiecte foarte greu se obține finanțare iar implementarea lui durează cam 10 ani. Noi l-am început în 2019”, a spus Groza.

Proiectul se implementează cu fonduri europene în două etape prima fiind finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) care s-a încheiat iar a doua prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 și este cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională. Potrivit raportului prezentat de inginerul Radu Chisăliță, director POIM ACET SA, în cadrul investiției vor fi semnate 42 de contracte din care 30 de execuție lucrări, 9 de furnizare de echipamente și 3 de servicii. Până acum au fost parafate 31 de contracte. Gradul fizic de realizare a lucrărilor per total proiect este în prezent de 15% cu mențiunea că unele lucrări au grad de execuție 0% cum este cazul de la Suceava sau de 69% cum e cazul de la Siret. Constantin Alexandrescu, directorul firmei de consultanță EPTISA a subliniat la rându-i complexitatea proiectului arătând că în final vor fi instalate 720 de km de conducte de apă și canalizare. ”Este distanța între Suceava și Sibiu dus întors. Iar din 5 în 5 kilometri trebuie să te oprești și să mai faci o stație de captare, o stație de pompare, o stație de epurare, un branșament”, a fost explicația plastică oferită de consultantul care a lucrat la acest megaproiect. În urma acestei investiției vor fi 43.000 de gospodării noi branșate la apă și canalizare iar gradul de conectare în aceste aglomerări va ajunge la 98%.

Ștefan Groza a mai punctat faptul că o problemă cu care se confruntă constructorii este lipsa forței de muncă. ”Dacă la primele proiecte cu fonduri europene nu erau bani pentru finanțare și am primit acele fonduri de preaderare de la UE după aceea am avut bani dar nu am avut materiale că a fost prin 2009-2010 criza materialelor și erau probleme cu aprovizionarea acum avem și bani și materiale dar nu mai avem forță de muncă. Tot dintr-un studiu care a fost făcut la nivelul Asociației Române a Apei s-a constatat că există pe piața muncii un deficit de cel puțin 3.000-4.000 de specialiști în domeniul alimentărilor cu apă din care 1.500 cu studii superioare care să asigure proiectarea și implementarea acestor proiecte. Dar sper că vom depăși și aceste impedimente și lucrurile vor decurge așa cum ne-am propus”, a spus Groza. El a ținut să mai adauge că proiectul se derulează în condiții bune. ”Proiectul nostru se derulează zic eu în condiții bune. Avem finanțare deschisă, avem făcută și fazarea acestui proiect etapa a doua pentru că prima perioadă de programare s-a terminat în 2023 și suntem în a doua etapă pe proiect de dezvoltare durabilă perioada 2021-2027 și avem toate premisele să finalizăm cu succes acest proiect până în anul 2027”, a conchis Groza.