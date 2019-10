Cel mai mare și mai modern ambulatoriu din țară a fost inaugurat astăzi la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava în prezența primului om al țării, președintele Klaus Iohannis. Alături de șeful statului s-au aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, managerul Spitalului Județean, Vasile Rîmbu, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Vasile Cepoi, viceprimarul Lucian Harșovschi, zeci de cadre medicale și invitați.

Iohannis: ”Am rămas plăcut impresionat de ce am văzut astăzi la Suceava, o realizare a administrației locale și cred că acest exemplu trebuie considerat și propagat ca și un exemplu de bune practici”

Șeful statului a declarat că a rămas plăcut impresionat de cum arată ambulatoriul și l-a felicitat pe Gheorghe Flutur și Vasile Rîmbu pentru această realizare care în opinia sa este un exemplu de bune practici. ”Am rămas plăcut impresionat de ce am văzut astăzi la Suceava un ambulatoriu nou construit de la zero cu dotări performante și lucrul cel mai important cu oameni foarte dedicați și foarte bine pregătiți, o realizare a administrației locale și cred că acest exemplu trebuie considerat și propagat ca și un exemplu de bune practici. Aici a reușit administrația județeană împreună cu administrația Spitalului Județean și sprijiniți și de Primărie să realizeze o performanță pentru România în sensul că au crescut dotarea, pregătirea generală și au reușit să atragă medici foarte mulți tineri ca să lucreze în acest spital public. Cred că astfel de lucruri se pot realiza și în altă parte dar în același timp cred că e necesară o coordonare prin politici publice sănătoase care încurajează astfel de inițiative și le fac posibile. Pe scurt și trăgând linie felicitări domnule președinte, domnule manager și tuturor celor care au fost implicați în proiect și le doresc foarte mult succes tuturor celor care lucrează aici în spital. Am întâlnit oameni care realmente cred că pacientul trebuie să fie în centrul atenției în sistemul de sănătate publică din România și m-am bucurat foarte mult. Este un lucru extraordinar dacă tot mai mulți înțeleg acest lucru sper să ajungem să avem și guvernananți care înțeleg acest lucru”, a declarat Iohannis.

Investiție de 7,3 milioane de euro

Ambulatoriul are o suprafață totală de 4.000 de metri pătrați și cuprinde demisol, parter și 4 etaje. Valoarea investiției se ridică la 7,3 milioane de euro. Ambulatoriul a fost construit cu fonduri europene, iar finanțarea pentru dotări a fost asigurată din bugetul propriu al spitalului, de la bugetul Consiliului Județean și din bugetul local al Sucevei. Fiecare secție a spitalului dispune în ambulatoriu de cabinet de consultații, sală de așteptare, sală de tratament și de pansamente, spații administrative și grupuri sanitare. Cabinetele de consultații pentru copii sînt separate de cele pentru adulți.