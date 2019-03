Suflul primăverii aduce în cinematografe unul dintre cele mai sensibile filme ale anului 2018, Sub umbra părului sălbatic, în regia lui Nuri Bilge Ceylan, care urmează calea anevoioasă a unui tanăr scriitor întors acasă pentru a face față unor adevăruri dulci-amărui. Filmul se lansează pe 8 martie în cinematografe, în București și în alte 17 orașe din țară.

Ceylan a primit o educație formală de natură tehnică – a studiat Inginerie Electrică la Universitatea Tehnică din Istanbul, lucru care a contribuit extrem de mult la rolurile pe care le îndeplinea pe platoul de filmare, implicându-se astfel în imaginea, sunetul și montajul filmelor sale. Sub umbra părului sălbatic este montat integral de regizor pe parcursul unui an. Filmul a fost prezentat în competiție la Cannes anul trecut și s-a văzut pentru prima dată în România la Les Films de Cannes a Bucarest, 2018.

Deși foarte rar răspunde întrebărilor presei, Nuri Bilge Ceylan a afirmat într-un interviu luat pe croazetă că inspirația filmului a venit din întâlnirea întâmplătoare cu unul dintre profesorii satului în care a copilărit și cu fiul acestuia. Scriitor de profesie, Akin Aksu, după care este inspirată povestea lui Sinan, a scris scenariului filmului împreună cu Ceylan și are și un rol, interpretându-l pe unul dintre cei doi imami. „Filmul este povestea unui tânăr care se simte oarecum rușinat de faptul că este unic într-un fel în care este incapabil să recunoască. Simte că viața lui se îndreaptă într-o direcție pe care nu și-o dorește și nu se poate convinge să o accepte. Am vrut să arăt un mozaic vast de personaje și să le portretizez pe fiecare într-un fel real și riguros. Există o vorbă: ‘orice lucru pe care-l ascunde un tată, va apărea mai târziu la fiul lui.’ Fie că vrem sau nu, nu putem să nu moștenim anumite trăsături de la părinții noștri, cum ar fi câteva dintre slăbiciunile lor, obiceiurile și o multitudine de alte lucruri. Partea pe care un fiu nu o va putea îndepărta niciodată din viața sa este aceea a unei sorți pe care tatăl a experimentat-o prin numeroase evenimente dureroase”, spune regizorul despre filmul său.

Sub umbra părului sălbatic este „despre toate trepidațiile pe care le are de înfruntat un scriitor aspirant, dar și despre relația unui tânăr cu tatăl său” scrie revista Forbes. Pasionat de literatură, Sinan și-a dorit dintotdeauna să fie scriitor. Întors în satul său natal din Anatolia, își adună toată energia ca să strângă banii necesari pentru a fi publicat, dar datoriile tatălui său, făcute la pariuri, îl ajung din urmă.

Regizorul turc Nuri Bilge Ceylan a obținut recunoașterea internațională în 2003 cu filmul Uzak, care a fost recompensat la Cannes cu Premiile Palme d’Or și Cel mai bun actor. Uzak are în palmares 47 de premii, dintre care 23 internaționale, fapt care îl plasează în istoria cinemaului turcesc drept cel mai premiat film. Următoarele sale filme au fost toate premiate la Cannes: Climates (FIPRESCI, 2006), Three Monkeys (Cea mai bună regie, 2008), Once upon a time in Anatolia (Grand Prix, 2011) și Winter Sleep (Palme d’Or, FIPRESCI, 2014). Iar dacă despre Winter Sleep, critica a scris elogios la adresa stilului său cehovian, cu Sub umbra părului sălbatic, The Guardian îi recunoaște „un stil propriu inconfundabil: Ceylanian, nu Cehovian!”.

Rating: AP 12