Unul dintre cei mai mari producatori auto au declarat aceste zice ca pregatesc o investitie de peste 10 miliarde de dolari in masinile electrice. Proiectul ar urma sa se desfasoare pana in 2020, iar rezultatul ar urma sa fie expus piesei imediat dupa, in 2022.

Acesta s-ar concretiza in 40 de modele noi, masini total autonome, hibride si electrice pregatite pentru a intra pe piata globala in 2022. Despre ce brand auto este vorba? Aflati imediat, in randurile ce urmeaza.

Toti marii constructori au investit pe rand in masinile electrice – A venit si randul celui de-al doilea mare producator american?

Bill Ford, reprezentantul companiei gigant Ford a anuntat in acest an o investitie enorma in masini electrice. Ford este al doilea mare producator american de masini, iar piata sa a ajuns si in Romania, ba chiar s-a extins si urmeaza a lua parte si la acest minunat proiect de lansare a 40 de noi modele Ford din clasa masinilor electrice.

La Craiova ar uma sa fie produs SUV-ul EcoSport, acesta luand locul monovolumului B-Max care si-a incheiat sirul de productie in anul 2017.

Pana in 2023 Ford intentioneaza sa aduca pe piata 20 de modele noi electrice. Printre jucatorii mai care activeaza pe aceasta piata se numara si nemtii de la Volkswagen. Acestia au anuntat investitii de peste 40 de miliarde de dolari in asemenea proiecte.

Piata auto in crestere constanta de cativa ani – Incotro se indreapta firmele de productie?

Este cert faptul ca masinile electrice se cauta din ce in ce mai mult. Potrivit unui studiu al specialistilor auto, pana in 2030, peste 50% din masini ar urma sa fie electrice sau hibrid. Astfel, marii producatori auto se indreapta spre o era puternic tehnologizata, in care masinile nu vor mai putea fi vandute doar pe baza factorilor de aspect, brand, viteza si alti factori clasici.

Din ce in ce mai multe fabrici pun accent pe modificarea sistemelor auto, astfel incat masinile sa inainteze din ce in ce mai mult spre autonomie. Masinile hibrid si cele electrice vor fi noua moda. Ford a simtit acest lucru si nu a dorit sa rateze startul. Astfel, peste 11 miliarde de dolari din conturile gigantului vor pleca in aceasta directie.

Servicii de transport imbunatatite in urmatorii ani

Datorita acestei evolutii a masinilor, serviciile de transport si inchirieri auto vor avea si ele de infruntat modificari in anii ce urmeaza. Specialistii considera ca odata cu evolutia masinilor si aceste servicii vor evolua. Poate in scurt timp intregul sistem de transport se va schimba, iar noi ne vom putea bucura de acces mult mai facil la autoturisme, beneficiind de confort suplimentar, economii realizate pe marginea transportului si conditii decente sau chiar de lux in ceea ce priveste calatoria cu o masina in drum spre serviciu sau spre vacanta.