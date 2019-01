Emisiunea „Chefi la cutite” difuzata pe Antena 1 a daramat orice record de audienta in timpul Finalei sezonului 6. In intervalul orar 20 – 23 Antena 1 a avut ratinguri de neintrecut, pe segmentul de varsta 18 – 49 avand un nou record de audiente.

Circa 33,5% cota de piata au castigat cei din cadrul Antenei, fiind urmati de ProTV, insa la un scor detasat, acestia reusind sa acapareze doar 24.3% din cota de piata, conform analizelor.

Chefi la cutite- emisiunea care a rasturant audientele

Finala emisiunii Chefi la cutite a fost urmarita de milioane de romani, iar in minutul de aur, la ora 22:13, Antena 1 inregistra o crestere spectaculoasa a audientei, ajungand la peste 15% puncte de rating, dublu fata de principalul concurent ProTv.

Ba chiar mai mult, emisiunea culinara a doborat recordurile, pozitionand canalul TV Antena1 pe locul 1 in top, chiar si in Prime Time. Iata, asadar, ce pot face cateva sorturi de bucatari si cateva ustensile in mainile oamenilor care trebuie.

Farfuria de aur a tinut in frau, cu inima la gura, milioane de romani. Iar castigatorul a incasat cei 30.000 de euro, aducand bucurie pe chipul multor romani, dar si pe chipul colegilor din echipa condusa de Chef Sorin Bontea.

Singura femeie ajunsa in finala Chefi la Cutite, Maria Burlacu, alaturi de Andrei Balazs si de Mihai Munteanu – Munti, acestia au fost cei 3 magnifici care au luptat in marea finala a emisiunii, Munti fiind cel care a reusit sa-si invinga emotiile si sa demonstreze ce inseamna arta gastronomica, castigand finala cu un desert absolut extraordinar.

Lider de piata in mediul urban in prime time

Emisiunea a atras o multime de fani din zona urbana, Antena 1 fiind in prime time lider de piata cu un rating de 10.7 puncte si cu o cota de piata de 22.7%, conform datelor Kantar Media.

In acest timp, principalul oponent media, ProTV, era la o distanta considerabila, atingand doar 8.7 puncte de rating si 18,6 procente din piata. Cea mai mare bucurie a Antenei 1 a fost insa cota de piata in segmentul comercial. 30.5% din cota de piata a Romaniei pe segment comercial. Asta inseamna enorm pentru un post de televiziune.

Probabil, in seara minunata de 22 ianuarie, Antena 1 a avut cea mai vizionata emisiune din ultima vreme, iar in minutul de aur a atras practic 4 din 10 oameni care priveau la momentul actual la TV, ceea ce inseamna un record pe orice plan pentru postul de televiziune.