Daca discutam de mancare rapida nu ar trebui sa facem referirea ironica la fast food. Un chef bucatar din Asia ne arata ca putem sa ne referim si la mancarea normala ca fiind rapida, insa asta depinde de mainile celui care o prepara.

Chef Santosh, din Kerala, India ne-a demonstrat ca poti pregati peste 30 de preparate de mancare in doar 33 de minute. Iata aici ce inseamna mancare rapida.

In 33 de minute a gatit 33 de feluri de mancare

Utilizand 11 butelii cu gaz si cuptoare multiple, chef Santosh a reusit sa prepare intr-un timp record de 33 de minute, peste 30 de feluri de mancare. Printre acestea se enumera si preparate destul de complexe: pui cu sos curry, biryani, sambar sau fish fries.

World Record Academy a inregistrat oficial intreaga experienta, demonstrand ca chef Santosh este cel mai rapid om din bucuatarie, in intreaga lume. Acesta poate pregati un peste pentru a fi pus pe gratar, cu sos si cu garnitura de orez chinezesc in mai putin de 1 minut.

Secretul chefului nu a fost decat utilizarea combinata a cuptoarelor, blenderelor, ustensilelor din bucatarie si a aragazelor multiple. S-au utilizat in acelasi timp peste 100 de elemente pentru a reusi sa prepare in acest timp record toate cele 33 de platouri.

Altfel spus, cheful a gatit pentru o mini petrecere sau pentru o masa in familie, in formula super extinsa, in mai putin de jumatate de ora. Cine nu si-ar dori acasa un astfel de bucatar?

Bineinteles, pentru a reusi toate aceste lucruri, trebuie sa luam in calcul doar cateva retete complexe, care i-au luat mai mult timp chef-ului, completate alaturi cu aperitive sau cu feluri principale care se gatesc rapid.

Insa, indiferent din ce punct am privi aceasta minunata experienta, sunt totusi 33 de feluri de mancare gatite in 33 de minute, cu o medie de un minut pe farfurie. Cei de la WRA (World Record Academy) declara ca acest lucru este absolut incredibil si ca parea imposibil de realizat pana l-au intalnit pe Chef Santosh.

Cel mai rapid bucatar de pe planeta – nu doar oficial, ci si in cadrul programului de lucru

Bucatarul are deja o reputatie in oraselul Kottayam, in Kerala, acolo unde gateste intr-un restaurant. Toti colegii sai erau mereu impresionati de cat de repede si de agil se misca in bucatarie chef Santosh. Iata ca acum au dovada oficiala ca al lor coleg este nu doar extrem de talentat, ci si cel mai rapid bucatar de pe planeta.

Bucatarul are peste 30 de ani de experienta in spate, iar aceasta nu este prima data cand isi dovedeste rapiditatea. In nenumarate randuri, atunci cand oaspeti de onoare ajungeau la diverse ospaturi traditionale in India, acesta era chemat sa gateasca si reusea sa aseze masa pentru grupuri de pana la 30 de persoane inainte ca acestia sa aiba timp sa se introduca unul altuia, privind formalitatile de politete, scriu sursele.

Dupa aceasta experienta, Santosh a decis ca este gata sa duca acest set de aptitudini la un cu totul alt nivel, fiind pregatit sa incerce si doborarea recordurilor din Cartea Guiness, pentru a-si oficializa complet talentul si agilitatea in bucatarie.