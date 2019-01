Un roman cu salariul minim in 2019 ar avea nevoie de nici mai mult nici mai putin de 14 salarii lunare pentru a putea manca o cina in cel mai scump restaurant al lumii. Situat în Ibiza, Spania, SubliMotion este cel mai scump restaurant al lumii, la momentul actual.

Este condus de bucatarul chef Paco Roncero, detinator a 2 stele Michelin. Restaurantul a fost premiat cu cele mai bune produse alimentare si cele mai inovatoare bauturi, de-a lungul a mai multor ani.

Concentrandu-se pe bucataria haute-cuisini, SubliMotion promite sa aduca orice client intr-o excursie unica gastronimica, ajutand oamenii sa experimenteze ceva ce nu au mai avut ocazia. Insa pentru acest lucru, cei ce pasesc pragul magazinului trebuie sa se inarmeze cu sume impresionante

Cat costa un meniu in cadrul restaurantului SubliMotion?

Restaurantul ofera un meniu special, cu degustare, compus din 20 de antreuri, mai multe feluri unice de mese categorisite de catre cei ce au mancat aici un adevarat rai culinar. Meniurile de tip „Show One” pot ajunge insa sa coste si pana la 2000 de dolari. Astfel, pentru o cina in doi, un gurmand ar putea sa scoata oricand din buzunar suma de 4000 de dolari.

La pregatirea mesei participa la o echipa de 25 de profesionisti, iar gatirea unui meniu dureaza aproximativ 3 ore, in cazul meniurilor „Show One”. Pentru ca mesele sa fie cu adevarat unice, bucataria este dotata cu cele mai noi ustensile pentru bucatari, iar ingredientele sunt alese extrem de atent.

Restaurantul are cu adevarat un stil aparte. Decorul se schimba zilnic, iar meniul este cu adevarat unic. Pentru ca experienta in acest restaurant sa fie cu adevarat unica, Roncero a angajat o echipa de design si de analiza emotionala si senzoriala, care a avut ca scop alcatuirea unui areal exact asa cum si l-ar fi dorit clientii.

Surpriza cu adevarat unica a restaurantului – Cati oameni pot servi masa in acelasi timp in local?

Ce este cu adevarat socant este faptul ca numai 12 oameni pot servi masa in SubliMotion, in acelasi timp, restaurantul fiind extrem de select in acest sens. Doar cei privilegiati ajung sa intre in acest restaurant, lista de rezervari extinzandu-se pe cativa ani.

O rezervare poate presupune la nivel de cost peste 5000 de dolari, in functie de meniul ales si de bautura care se va servi la masa. Insa cele mai mici costuri ale unui meniu pot ajunge la 1900 dolari. Asadar, in cel mai „economic” caz posibil, tot ar trebui sa achitati circa 3800 dolari pentru un meniu.

