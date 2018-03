Romică Ţociu şi Cornel Palade sărbătoresc 25 de ani de când joacă împreună şi 30 de prietenie. Se au ca fraţii, s-au sprijinit în momentele de cumpănă şi au petrecut la evenimentele de familie. Se mai şi ceartă, însă se împacă repede. ”Aşa suntem noi”, a spus Romică pentru Click!, într-un interviu de suflet.

„Era prin ’89 şi tocmai dădusem examen la Teatrul din Galaţi, unde Cornel era angajat. Aşa ne-am cunoscut, am luat examenul, iar decizia mi-a venit după Revoluţie, prin 1990. Atunci am pus la punct un proiect pentru Litoral cu Teatrul Muzical. Nu ne-a ieşit, iar el a plecat cu trupa lui Alexandru Jula, erau bani mai mulţi. Din păcate, nu am putut pleca, aşa că drumurile noastre s-au despărţit pentru o vreme”. Romică avea însă să dea lovitura, după ce a câştigat marele premiu la Festivalul de comedie de la Sala Palatului, din 1990, potrivit sursei citate.

