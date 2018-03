Fanii Loredanei din 11 orase vor putea fi prezenti la show-ul Ador, una dintre cele mai mari desfasurari de forte in productia de spectacole din Romania, dar si unul dintre cele mai emotionante spectacole concept ale super divei muzicii romanesti.

Show-ul de la Sala Palatului care a avut aproape 3 ore, 14 look-uri, momente emotionante dedicate artistilor disparuti (Marina Scupra, Adrian Enescu) dar si reinterpretari moderne ale unor hit-uri din anii 80, va putea fi vazut in Sali de teatru sau Sali Polivalente din marile orase ale tarii- Timisoara, Constanta, Iasi sau Suceava.

“ADOR este un spectacol foarte personal si emotionant pentru mine si sunt foarte bucuroasa ca, impreuna cu Agurida, putem sa-l daruim si spectatorilor din tara care nu pot ajunge in Bucuresti, la Sala Palatului. Publicul din aceste orase m-a ajutat enorm cand eram la inceputul carierei si e o mare bucurie sa ma intorc sa le daruiesc din muzica mea”, spune Loredana despre Aventura de a merge din nou prin tara cu show-ul sau manifest.

Anuntat ca un concert manifest, Loredana a spus prin ADOR o poveste despre bucuria vietii, despre recunostinta fata de cei care te insotesc in experiente, despre familie, iubire si despre curajul de a te arata asa cum esti. Concertul este insotit de un CD cu acelasi nume care contine 12 dintre piesele emblema ale anilor 80, rezultate din colaborarea cu genialul compozitor Adrian Enescu, in variantele lor originale, asa cum s-au regasit pe albumele “Buna seara, iubite” si “Un buchet de trandafiri”.

Iata programul tuneului national LOREDANA – ADOR.

11.03- CLUJ – Sala Polivalenta;

13.03-BRASOV – Cinema Patria;

16.03-GALATI – Sala Sporturilor “Dunarea”;

17.03-CONSTANTA – Casa de Cultura a Sindicatelor;

18.03–PLOIESTI – Casa de Cultura a Sindicatelor;

19.03-IASI – Casa de Cultura A Studentilor;

20.03-SUCEAVA – Casa de Cultura a Sindicatelor ;

21.03- BACAU – Teatrul de Vara “Radu Beligan”;

23.03-PITESTI – Casa de Cultura a Sindicatelor;

24.03-TR.SEVERIN – Palatul Culturii;

25.03-TIMISOARA – Opera Nationala;

Acesta este al patrulea turneu national al Loredanei in ultimii ani, artista facandu-si o datorie de credinta pentru publicul sau din tara de a le prezenta show-ul sau anual in care se redefineste ca artista imbinand tehnologia de ultima ora cu costume spectaculoase si hiturile sale cele mai mari.

Toate spectacolele incep la 19.30.

Biletele se gasesc la casele de bilete ale salilor de spectacole precum si online pe vandbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro si entertix.ro.

Biletele se achizitioneaza numai din punctele mai sus mentionate care sunt recomandate de catre societatea organizatoare pentru a se evita cumpararea unor falsuri, si nu de pe site-uri precum olx.ro, lajumate.ro, okazii.ro etc. In cazul in care, totusi, s-au achizitionat biletele si din alte puncte decat cele agreate, va rugam insistent sa sunati la numerele de telefon de mai jos pentru a verifica autenticitatea lor inainte de ziua spectacolului.

Informatii: 0722 408 143, 0745 171 770,