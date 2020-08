E antreprenor încă de la 17 ani și nu e copil de bani gata. S-a apucat sa construiasca website-uri pentru firme de la 16 ani iar cu banii si-a deschis propria firma de IT.

Aceasta e povestea lui Andrei Tarnauceanu, un adolescent din Botosani. Tanarul provine dintr-o familie simpla taraneasca, părinții lui au divorțat când Andrei era mic.

Reporter: Cum a inceput povestea cu technologia?

Andrei: De mic eram pasionat de technologie, imi petrecem toata ziua pe calculator, instalam diferite programe, jocuri si testam toate chestiile ce imi ieseau in cale, uneori eram atat de concentrat ca uitam sa mai merg la masa. Aveam un calculator incredibil de slab, nu mergea absolut nimic pe el, daca instalam mai mult de 2 jocuri incepea sa se blocheze si cateodata nu se mai deschidea, stateam cate 2-3 zile sa imi descarc un joc iar apoi il stergeam pentru ca calculatorul era atat de slab incat nici macar nu deschidea jocul.

Reporter: Scoala te-a ajutat sa faci ceea ce iti place?

Andrei: Nu, si o sa-ti zic si de ce, scoala nu te ajuta sa te dezvolti pe tine ca si persoana, la scoala trebuie sa tocesti si sa inveti ca si un robot, nu sa o faci din placere, esti judecat dupa notele pe care le primesti si nu te poti forma pentru viitor, am ajuns sa cred ca mi-am irosit 3 ani aiurea prin liceu deoarece nu am invatat nimic, ba din contra, am uitat si ceea ce am invatat in generala, nu poti sa-ti expui parerea in fata unui profesor, avem prea multe teme de facut, oricum eu nu le faceam deloc, dar ca si idee, suntem plini de teme iar profesorii se mai asteapta sa invatam.

Acum adolescentul conduce propria firma de IT care in prezent are 10 angajati, compania sa lanseaza anul acesta cel mai performant sistem de ticketing din Romania ce va fi folosit la distribuirea biletelor pentru evenimente, atat in Romania cat si in straintate.

Reporter: Ai ramas corigent sau repetent?

Andrei: Da, am ramas la foarte multe materii, chiar si la desen in clasele 5-8 din cauza unui profesor psihopat, iar la liceu incepand din clasa a-10-a am ramas cel putin la 2 materii pe semestru deoarece nu imi placea sa invat, nu imi placea modul de predare iar subiectele erau foarte plictisitoare, daca aveam nevoie sa stiu ceva si voiam sa invatam, intram pe net si aveam toate informatiile explicate simplu si pe intelesul meu.

Tanarul castiga aproximativ 5000 lei lunar insa acesta prefera sa nu cheltuiasca nimic si sa investeasca in domeniul IT.

Reporter: Cum te vezi peste 5 ani?

Andrei: Pai ma vad la casa mea, facand ceea ce imi place alaturi de iubita mea, posibil mai cunoscut decat sunt acum si mult mai bogat

Reporter: Ai de gand sa intri si in alt domeniu sau preferi sa ramai in technologie?

Andrei: Vreau sa raman in technologie, as vrea sa extind firma si in alte tari, nu doar in Romania, sa angajam cat mai multe persoane pasionate de techologie, in viitorul apropriat am de gand sa deschid propriul sediu, momentan lucram de acasa insa pe viitor vreau sa avem propriul sediu precum Google, cu spatiu de relaxare, jocuri, mancare gratuita pentru angajati, etc.. As vrea sa deschid prima frizerie bazata doar pe software, adica fara nici un frizer, sa construim un software care sa iti scaneze capul, lungimea parului si alte aspecte, deja avem o schita virtuala a proiectului insa momentan nu este finalizata complet.

Articol tradus in Romana*