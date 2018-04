Tata, eu glumesc serios!, cu ilustraţii de Bogdan, Jan şi Julian Achimescu, cu o postfaţă semnată de Pavel Şuşară, a apărut în urma unui dialog savuros tată-fiu, care s-a întins pe o perioadă de patru ani şi pare că nu s-a încheiat încă.

Volumul este disponibil în librăriile din ţară şi pe www.polirom.ro. În curînd şi în ediţie digitală! „Tudor nu este aici un copil care spune «lucruri trăsnite», ci un medium, un revelator al vîrstei de aur, iar inspiraţia lui Robert Şerban de a-i urmări aventura intrării în istorie şi a luării ei în posesie este ea însăşi un act de creaţie.” (Pavel Șușară)

„Tata, eu glumesc serios! este în librării. E cartea pe care am aşteptat-o cu cea mai mare nerăbdare şi emoţie, fiindcă e a lui Tudor. Eu doar am adunat între coperte o parte din ceea ce am numit tudorisme. Vă mulţumim pentru curiozitate şi tragem nădejde că Tata, eu glumesc serios! o să vă cadă cu tronc Să citiţi şi să vă bucuraţi, prieteni !” (Robert Şerban)

Să-l cunoaştem pe Tudor Şerban

Tudor s-a născut fix la jumătatea primăverii anului 2011. Întrebat ce anotimp preferă, va răspunde că pe nicicare. Și asta fiindcă – explică el –, dacă ar alege unul, ar jigni altul, și nu vrea să facă așa ceva. E un copil vesel, deși merge la școală. Sau poate tocmai de aia? Îi plac pauzele, dar nu se dă înapoi să spună tabla înmulțirii, fiindcă o știe pe sărite și îl amuză cînd nu-i crezut că e doar a-ntîia. Nu fiindcă nu s-ar da chiar el, uneori, mai în etate decît este, dar de ce să n-o facă alții? Are o soră simpatică, puțin mai mare, Crina, cu care se înțelege de minune atunci cînd nu se ciondănesc. A, nimic grav, polemici intergeneraționiste, din care ies, mai devreme ori mai tîrziu, împăcați. Și zîmbitori.

Despre volum

„Un singur cuvînt îţi vine să spui la capătul acestui volum care, pe de-o parte, semnalează un debut şi, pe de alta, confirmă o vocaţie: ADORABIL! Debutul e al unui copil de 7 ani care îşi lasă trecut numele pe copertă, Tudor Şerban, iar cel care se dovedeşte încă o dată nu doar un excelent poet, ci şi un adevărat om de presă atunci cînd înregistrează atent şi sensibil puzderia de vorbe din jurul lui e Robert Şerban. Aşadar, în tandem, un fiu şi un tată. Amîndoi îşi pun întrebări, amîndoi îşi dau răspunsuri, iar din jocul lor plin de tandreţe, farmec şi umor se naşte nu doar o lecţie discretă pentru toţi părinţii obosiţi, ci şi una de neaşteptată poezie.” (Adriana Babeţi)

„Un puşti care își trăiește copilăria din plin și, culmea, are și timp de joacă, ceea ce este din ce în ce mai rar printre copii. Și atunci are vreme de isme: Tudorisme! Ai grijă, e periculos, foarte periculos! S-ar putea să te dezvolți frumos, să ai o personalitate bine conturată, ba chiar să ai păreri proprii și, cine știe, să-ți mai impui și punctul de vedere. Of! Am speranţa ca jocul meu actoricesc, atunci cînd mă voi pune în mintea ta, să se ridice la nivelul tău! Pentru toate celelalte există taică-tu, Robert. Dovada: această carte!” (Pavel Bartoş)

Volum apărut cu sprijinul Zoppas Industries România

Robert Şerban, scriitor şi jurnalist, absolvent al Facultăţii de Construcţii şi al Facultăţii de Arte şi Design, ambele din Timişoara (unde trăieşte). Autor şi coautor a 18 cărţi de beletristică, majoritatea de poezie. E preşedintele Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara şi realizatorul emisiunii de televiziune Piper pe limbă. Fiindcă meseria de jurnalist l-a învățat să asculte și pentru că are atenție distributivă, ca orice șofer practicant, Robert Șerban a prins din viteza cu care i-a crescut puștiul perlele rostite de el pe te miri unde și cînd. Le-a înșirat, ca să nu se piardă, le-a botezat tudorisme și nu s-a îndurat să le-nchidă în vreun seif, folder ori pușculiță, ci le-a rostogolit cu bucurie, pe-o mînă cu ăla mic, pînă aici. Mai departe începe joaca lor cu cei care, precum Robert, iubesc copiii și cititul.