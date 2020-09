Cele 25 de autobuze electrice de mari dimensiuni cumpărate de municipalitatea suceveană printr-un proiect european au intrat deja în probe. Vehiculele au ajuns la sfîrșitul săptămînii trecute pe platforma viitoarei autobaze a diviziei electrice a TPL, de la capătul străzii Căpitan Grigore Andrei din Burdujeni Sat. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top: „Autobuzele electrice sînt în reglaje timp de două săptămîni. Autobuzele sînt testate în sarcină, fără călători, cu călători, cu climatizarea pornită, cu aer condiționat, la deal, la vale. Astfel, vedem exact ce autonomie au acumulatorii, pentru a se face noul program de transport și pentru a se ști clar la cîte minute vom regla distanța între două autobuze, fără condițiile de trafic aferente”. În baza aceluiași proiect european va apărea și un nou sistem de taxare în transportul local, e-ticketing. Viceprimarul Harșovschi a afirmat că licitația pentru achiziționarea sistemului a avut loc, iar cîștigătorul ar putea fi desemnat în aproximativ două săptămîni. El a explicat, la Radio Top: „În stațiile de autobuz care vor fi modernizate, vor fi afișaje electronice, digitale, în care se va vedea exact cînd vine autobuzul, pentru că acesta va fi echipat cu GPS. Tot în stații se vor putea achiziționa bilete online, în mod electronic, de la aparate speciale. Se vor putea face plăți cu cardul, cu telefonul, în mijlocul de transport în comun”. Viceprimarul Harșovschi a adăugat: „Totul se va putea face, pentru că vorbim de un sistem modern, de e-ticketing”.

