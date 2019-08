Uitati standurile cu limonada, care circula din ce in ce mai des in media, aratand cat de implicati sunt parintii in a-i indruma pe micutii lor spre lumea antreprenoriala. Cele trei mari lucruri despre care ar trebui sa invete copilul tau sunt cu totul altele.

David este un business coach cu peste 25 de ani de experienta. Iar, asa cum ii place lui sa spuna, probabil ca poarta in geanta sa de mana portofoliile de afaceri ale peste celor 200 de firme in care a predat si a facut coaching de-a lungul acestor ani.

Experienta l-a invatat cateva lucruri foarte importante de business, iar 3 dintre ele a tinut neaparat sa le impartaseasca si celor 3 fii ai sai, care sunt inca departe de a infiinta o afacere, fiind elevi in clasele primare.

Care sunt cele 3 lucruri pe care orice copil ar trebui sa le stie despre afaceri?

1.Importanta concentrarii si deconectarea zilnica de la mediul profesional

Un copil care isi vede parintii 3 ore pe zi, iar si atunci cand ii vede ii aude pe acestia discutand doar despre dosare, task-uri si proiecte, va creste intr-un mediu tensionat.

In calitate de parinte, subiectul „CONCENTRARE” apare deseori in casa noastra, spune David. Acesta are legatura cu intelegerea prioritatilor si a sarcinilor si cu rezervarea timpului necesar de focalizare reala pentru a duce la bun sfarsit lucrurile. Fie ca ne referim la timpul in care facem temele, fie ca ne calculam cu strictete orele petrecute pe Netflix sau in fata iPad-ului.

Imi doresc ca ai mei copii sainteleaga faptul ca daca lasa 2 – 3 ore pe zi iPad-ul jos si isi concetreaza intreaga energie pe teme sau pe proiectele scolare, apoi vor avea la dispozitie alte 7 – 8 ore in care se pot deconecta si pot sa isi termine joaca si activitatile distractive fara a fi stresati de ceea ce le-a ramas de facut pentru seara sau pentru a doua zi in materie de educatie.

Prioritizarea si alocarea resurselor de timing necesare sunt lucruri pe care le invata si clientii mei, in fiecare zi.

2. Skill-urile de Management

Pe masura ce copiii cresc, programul lor devine mai agitat, mai incarcat. Exista proiecte scolare, activitati dupascoalasi ore de joaca cu prietenii. Si cu cat sunt mai multe lucruri care se ingramadesc pe micutul lor calendar, cu atat este mai greu sa duci totul la bun sfarsit.

Acesta este motivul pentru care vreau sa ma asigur caei inteleg valoarea managementului timpului si sunt capabili sa acorde prioritate la ce este cel mai importantsi sa amane sau sa mute lucrurile ce suporta amanare.

Acum, in calitate de tata, un cuvant extrem de important in fiecare zi a copiilor, cu privire la program, mi se pare „scoala”. Asta ar trebui sa fie inaintea tuturor celorlalte. Insa, in calitate de coach in afaceri care vede zilnic oameni mult prea stresati, terminati de timpul petrecut la munca, oameni care muncesc prea mult si isi neglijeaza viata socialasi familiile, vreau sa ma asigur cafii mei inteleg importanta unui echilibru sanatos intre viata profesionala si cea personala.

De aceea, copilul nu trebuie impinsa sa munceasca in exces si sa uite sa isi mai traiasca copilaria. Copilul trebuie invatat sa munceasca smart, sa gestioneze cu maxima eficienta timpul.

3. Intotdeauna sa iti faci timp pentru a fi creativ

Ultimul lucru pe care trebuie si doresc sa il insuflu copiilor mei face referire la timpul petrecut pentru a-ti stimula creativitatea, spune David. Acesta relateaza ca acest timp poate surveni din mii de chestiuni. Insa intotdeauna el va fi legat de acea clipa din zi in care timpul este petrecut cu un scop bine definit de a te face sa te simti liber.

Acest timp este timpul petrecut cu tine insuti, de cele mai multe ori. Pentru David acest timp este strict legat de timpul in care scrie. Pentru copiii lui este vorba de timpul petrecut in familie, alaturi de ambii parinti, la joaca.

Aceste clipe nu ar trebui sa lipseasca niciodata din nicio familie. Indiferent de ce anume trezeste creativitatea si aprinde flacara vietii intr-un om, acel lucru ar trebui sa devina un obicei si sa fie practicat cu sfintenie in viata lui de zi cu zi.