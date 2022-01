Primarul Sucevei Ion Lungu a prezentat în prima sa conferință de presă din acest an principalele priorități ale municipalității în anul 2022. Ele sunt în număr de 40:

𝟏. 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐞 și 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞

𝟐. 𝐀𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐁𝐮𝐠𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐

𝟑. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭 𝐄𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜

𝟒. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐟𝐮𝐧𝐜ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈ț𝐜𝐚𝐧𝐢 – 𝐬𝐞𝐝𝐢𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐞

𝟓. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐆𝐫ădiniță 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮

𝟔. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐂.𝐓. 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫ă

𝟕. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐮𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐧𝐞𝐚𝐬𝐜ă

𝟖. 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧 𝐈țc𝐚𝐧𝐢 𝐜𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐚̆𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞

𝟗. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐂𝐨𝐫𝐩 𝐜𝐥ă𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐮 – 𝐂.𝐍. ”𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐚𝐫𝐞ș”

𝟏𝟎. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞ț𝐞𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐞 – 𝐏𝐃𝐃- 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐢

𝟏𝟏. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐏𝐍𝐍𝐑 – 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧

𝟏𝟐. 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 ”𝐄𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐮𝐧𝐢𝐭ăț𝐢 𝐝𝐞 î𝐧𝐯ăță𝐦â𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭”

𝟏𝟑. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐀𝐠𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐜 Ș𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞

𝟏𝟒. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐀𝐠𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐜 𝐙𝐚𝐦𝐜𝐚

𝟏𝟓. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐑𝐨𝐚𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜ă

𝟏𝟔. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐀𝐪𝐮𝐚-𝐏𝐚𝐫𝐤

𝟏𝟕. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐜 𝐅𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜

𝟏𝟖. 𝐀𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚ț𝐢𝐞 𝐒𝐈𝐃𝐔 – 𝐙𝐔𝐅 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟕, 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞

𝟏𝟗. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐑𝐮𝐭𝐚 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯ă 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚 – 𝐁𝐨𝐭𝐨ș𝐚𝐧𝐢, 𝐬𝐭𝐫. 𝐀𝐩𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢

𝟐𝟎. 𝐀𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐑𝐮𝐭𝐚 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯ă 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚-𝐁𝐨𝐭oș𝐚𝐧𝐢, 𝐏𝐍𝐈 𝐀𝐧𝐠𝐡𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐲

𝟐𝟏. 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐫ă𝐳𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐏𝐨𝐝 𝐍𝐨𝐮 𝐌𝐢𝐫ă𝐮ț𝐢

𝟐𝟐. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐏𝐢𝐚ț𝐚 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐄𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮

𝟐𝟑. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 î𝐧𝐜ă𝐥𝐳𝐢𝐫𝐞 𝐁𝐚𝐳𝐚𝐫

𝟐𝟒. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭ă – 𝐂𝐍𝐈

𝟐𝟓. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐁𝐚𝐳𝐚 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯ă 𝐭𝐢𝐩 𝐈, 𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥 – 𝐂𝐍𝐈

𝟐𝟔. 𝐀𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐒𝐭a𝐝𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐮 – 𝐂𝐍𝐈

𝟐𝟕. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐠𝐫𝐚̆𝐝𝐢𝐧𝐢ță 𝐂.𝐍.”𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐄𝐦𝐢𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮”

𝟐𝟖. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐠𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ță 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐈ț𝐜𝐚𝐧𝐢

𝟐𝟗. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 Ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥ă 𝐧𝐫. 𝟏𝟎

𝟑𝟎. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐠𝐚𝐳 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐝𝐮𝐣𝐞𝐧𝐢-𝐬𝐚𝐭

𝟑𝟏. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 Șt𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥

𝟑𝟐. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐥𝐮𝐫𝐢 𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐀𝐠𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚

𝟑𝟑. 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚

𝟑𝟒. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐜ă𝐫𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫. Ș𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐦ș𝐚, 𝐎𝐛𝐜𝐢𝐧𝐢, 𝐩𝐢𝐚ță

𝟑𝟓. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚ț𝐢𝐞 𝐠𝐫ă𝐝𝐢𝐧𝐢ță 𝐧𝐨𝐮ă 𝐎𝐛𝐜𝐢𝐧𝐢, Ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐧𝐫. 𝟏

𝟑𝟔. 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫ă𝐫𝐢 𝐂𝐫𝐞șă 𝐁𝐮𝐫𝐝𝐮𝐣𝐞𝐧𝐢 + 𝐀𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐫𝐞șă 𝐂𝐞𝐭𝐚𝐭𝐞

𝟑𝟕. 𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜ă 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧ț𝐢𝐚𝐥𝐞

𝟑𝟖. 𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐚ț𝐢𝐢 î𝐧𝐜𝐚̆𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐀𝐅𝐃

𝟑𝟗. 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚ț𝐢𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐮𝐫𝐢

𝟒𝟎. 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 + 𝐎𝐌𝐃 î𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚