Cele mai așteptate filme ale anului 2021 se pregătesc să intre în cinema. Însă, marile producții pe care le așteptai în această vară sau în toamnă nu vor ajunge pe marile ecrane decât la anul sau chiar în 2022. Motivul? Pandemia le-a amânat data de lansare. Click! ne spune când le vom putea vedea!

Cele mai așteptate filme ale anului 2021

Printre cele mai așteptate producții cinematografice ale anului acesta se numără Top Gun: Maverick, Fast and Furious 9, The Batman, Godzilla vs. Kong, The King’s Man și altele. Iată când a fost reprogramată data lor de lansare!

Top Gun: Maverick

Tom Cruise își reia rolul cu care a făcut istorie și își pune la bătaie experiența proprie de pilot acumulată de-a lungul numeroaselor cascadorii pe care le-a executat singur.

Dată de lansare inițială: 24 iunie 2020

Dată de lansare actualizată: 2 iulie 2021

Fast and Furious 9

Dom Toretto duce o viață liniștită alături de Letty și fiul său, micuțul Brian, cu toate că pericolul planează întotdeauna asupra orizontului lor pașnic. De data aceasta, această amenințare îl va forța pe Dom să-și înfrunte greșelile trecutului, pentru a-i putea salva pe cei pe care îi iubește cel mai mult. Echipajul său se reunește pentru a opri un complot periculos condus de cel mai priceput asasin și șofer profesionist pe care l-au întâlnit vreodată.

Dată de lansare inițială: 22 mai 2020

Dată de lansare actualizată: 2 aprilie 2021

