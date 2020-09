In ziua de azi exista numeroase posibilitati de a viziona filme noi si bune chiar din confortul canapelei tale. Serviciile de streaming video au luat asalt in ultima perioada in Romania si aici ne referim la Netflix, HBO sau Amazone Prime. Acestea ofera utilizatorilor filme noi, seriale bune si o experienta ideala pe care si-o doresc atunci cand vor sa vada un film, altele decat cele de la televizor sau de pe internet.

Mai jos poti vedea 9 cele mai bune filme pe care le poti vedea pe Amazon Prime Video, in cazul in care nu te-ai decis daca sa achizitionezi un abonament. Nu trebuie decat sa ai un televizor si intrerupatoare performante, dar si un internet cu o viteza buna.

The Big Sick

The Big Sick este o prezentare a lumii lui Kumail Nanjiani, cel care a co-scris filmul pe intamplari bazate din viata sa reala alaturi de partenerul sau Emily V. Gordon. Dupa ce acestia merg la cateva intalniri promitatoare, Emily se imbolnaveste inexplicabil si trebuie plasat intr-o coma indusa. In timp ce Kumail ii cunoaste parintii ingrijorati la spital, propria sa familie pakistaneza isi doreste sa ii faca legatura acestuia cu diferite femei. Acest film este de fapt o comedie romantica, ce are la baza faptul ca acest cuplu interetnic trebuie sa faca fata diferentelor culturale.

Brittany Runs a Marathon

O tanara din New York pe nume Brittany petrece in fiecare seara si face destul de des lucruri pe care in mod normal nu ar trebui sa le faca. In urma unei vizite la medic, descopera faptul ca din cauza supraponderalitatii are o tensiune arteriala foarte mare. Pentru ca nu isi permite un abonament la sala, aceasta incepe sa alerge in jurul blocului, unde intalneste si alti alergatorii, inclusiv pe Seth de la care primeste incurajari. Aceasta, alaturi de ceilalti vecini de cartier, decid sa participe la un maraton al orasului.

The Lost City of Z

Bazat pe viata aventurierului britanic Percy Fawcett, filmul The Lost City of Z te arunca in padurea tropicala Amazon in cautarea unui oras vechi, pierdut. Actiunea se petrece in anul 1925, moment in care acesta a disparut impreuna cu echipa sa. Mai tarziu, in anul 1970, o echipa de exploratori va incerca sa recreeze pasii sai. Filmul se bazeaza pe cartea non-fiction scrisa de David Grann.

Manchester by the Sea

Dupa ce fratele sau moare, Lee Chandler este obligat sa revina acasa pentru a avea grija de nepotul sau. Este momentul oportun pentru ca Lee sa isi aminteasca motivele pentru care a plecat din Manchester si a decis sa se distanteze de trecut.

The Handmaiden

Hideko este o femeie care isi traieste viata intr-o zona retrasa, pe o proprietate luxoasa alaturi de unchiul ei. Aceasta o angajeaza pe Sookee drept slujnica, care nu este decat o hoata de buzunare recrutata de catre un sarlatan care se da conte. Ea il ajuta sa o seduca pe Hideko, insa la un moment dat intre cele doua femei incepe sa se lege o relatie plina de erotism.

Late Night

Katherine Newbury este gazda unui show late night, singura femeie care modereaza un astfel de talk show. Postul acesteia este amenintat de venirea unui barbat mai tanar, mai popular si mai amuzant. Pentru a gasi o solutie, prezentatoarea apeleaza la o femeie tanara de culoare pentru a-i completa echipa sa de scriitori care era formata numai din barbati.

Cold War

Drama istorica a lui Pawel Pawlikowski se intampla intr-o Polonia devastata, dupa al Doilea Razboi Mondial. Zula este o tanara cantareata ambitioasa, in timp ce Wiktor este un muzician de jazz care sustine auditii pentru un ansamblu de muzica populara sponsorizat de stat. Cei doi se indragostesc si traiesc o poveste de dragoste imposibila. Politica este tratata elegant in acest film, iar imaginile alb-negru sunt precise si frumoase.

Honey Boy

Filmul este bazat pe experientele unui tanar actor de la o copilarie frumoasa, la primii ani ca adult. Este vorba despre un tanar care incearca sa se impace cu tatal sau prin intermediul visurilor, dar si a cinematografiei. Celebritatea lui cunoaste o ascensiune brusca, insa ulterior si caderea este la fel de brusca.

One Child Nation

Filmul One Nation Nation va ofera o privire iluminatoare asupra politicii Chinei privind copilul unic, care a durat din 1979, si pana in 2015. Directorii filmului, Nanfu Wang si Jialing Zhang, s-au nascut in aceasta perioada si exploreaza efectele secundare a ceea ce devenise un aspect normal al vietii pentru chinezi. Privind latura neplacuta a „razboiului populatiei” prin experientele unei mari varietati de oameni, One Child Nation este o ilustrare clara a acestei perioade a istoriei chineze.