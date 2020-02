Pentru unele persoane bucataria este un loc unde isi petrec timpul relaxandu-se prin gatit. Pentru altii este de fapt un loc de munca. Indiferent daca iti place sa gatesti si faci asta cat de des poti pentru prieteni si familie sau esti bucatar la un restaurant renumit, este necesar sa fii in trend cu tot ce tine de retete culinare si realizarea lor.

Este usor sa iti iei o tunica de bucatar sa te apuci de gatit, dar si mai usor este sa ai un ajutor la indemana chiar de pe telefonul tau. Exista numeroase aplicatii pe care le poti descarca si care iti pot usura munca. Iata cateva dintre acestea:

SuperCook

Daca esti la inceput de drum ca bucatar si nu stii exact ce sa faci cand vezi multe ingrediente la un loc intr-o bucatarie, atunci aplicatia SuperCook te poate ajuta. Aceasta aplicatie, disponibila in App Store si Google Play, te va ajuta sa potrivesti ingredientele pe care le ai la dispozitie cu cateva idei de retete fie ca este vorba de desert sau fel principal.

Ti s-a oferit o sugestie legat de directia in care trebuie sa mergi cu felul de mancare? Poate o tema sezoniera sau o traditie culinara? Poti cauta pe baza preparatului sau a ingredientelor pe care le ai deja in minte cateva idei in aplicatie.

Aplicatia este deosebit de utila si daca incerci sa previi alergiile alimentare sau tendintele dietetice precum vegan, fara gluten etc si te ajuta sa creezi retete care sa satisfaca nevoile alimentare specifice, rezultand totusi o experienta placuta in gatit.

OurGroceries

Colaborezi cu alti bucatari sau lucrezi la mai multe meniuri? Aceasta aplicatie culinara, disponibila pe Apple si Google Play, este utila pentru bucatarul de acasa, dar si pentru bucatarii care lucreaza cu o echipa – fie intr-un cadru scolar, fie intr-un restaurant.

Lista se sincronizeaza in timp real, permitand tuturor utilizatorilor sa actualizeze ingredientele pe baza modificarilor din meniu, disponibilitate sau costuri. Evitati sa va dublati sau sa treceti cu vederea ingredientele in ultima clipa cu aceasta aplicatie utila.

Knowledge Book: Cooking

Aceasta este o aplicatie culinara distractiva, usor de utilizat, conceputa mai mult pentru bucatarul amator, dar poate fi utila pentru a descompune cantitatile dintr-o reteta atunci cand tocmai incepeti antrenamentul culinar.

De exemplu, daca o reteta necesita un bol cu mere tocate, aceasta aplicatie iti va spune exact cate mere sa cumperi pentru a obtine cantitatea dorita. Sau cum sa inlocuiesti laptele pe care il folosesti la preparare, cu un alt lapte de exemplu fara lactoza. Daca adaptezi cateva retete de familie pentru a fi utilizate intr-o bucatarie comerciala, aceasta aplicatie iti va fi utila, de asemenea.

BigOven

Poti folosi aceasta aplicatie pentru a scana, salva si cataloga retetele. Daca colaborati cu alti bucatari, va puteti impartasi si retetele. Este un mod minunat de a construi o baza de cunostinte si de a-ti memora inspiratiile de noi retete pe care le ai in bucatarie.

Sling

Daca iti administrezi propriul restaurant sau o companie de catering, poti folosi aceasta aplicatie de programare versatila. Este o platforma interactiva care iti permite sa comunici fara probleme cu echipa ta. Iti poate urmari costurile de personal si poate oferi echipei un control asupra calendarului. Daca sunteti o intreprindere suficient de mare pentru a avea personal, dar nu si un manager de resurse umane, acesta este un instrument excelent si accesibil.

Cu ajutorul acestor aplicatii iti poti imbunatati abilitatea de a cataloga retete, de a planifica mese si meniuri, de a impartasi liste de cumparaturi si de a gestiona personalul din bucatarie, indiferent daca gatitul este hobby sau profesie.