Piata autovehiculelor cu tehnologia self driving este pe cale sa ia tot mai mult avant in viitorul apropiat, in prezent fiind inca la inceput. Companii auto precum Tesla deschid deja calea catre un viitor auto bazat pe self driving.

Cu toate acestea este destul de greu de imaginat in prezent acest concept, cu toate ca exista deja dispozitive inteligente care ne usureaza viata precum sisteme de control al sigurantei casei de la distanta sau chiar si intrerupatoare inteligente. Ar fi o lume in care autostrazile si drumurile ar fi pline cu masini controlate de catre un robot. Desigur ca, pe masura ce tehnologia avanseaza, devine mai sigura si este in cele din urma integrata, ar putea fi viitorul nostru. Pe de o parte, piata auto este deja in crestere in ceea ce priveste vehiculele care au caracteristici de conducere autonoma.

Cele mai importante caracteristici ale autoturismului self driving

Este posibil sa stiti deja despre functiile de conducere automata deja disponibile astazi. De fapt, unele dintre aceste caracteristici sunt de mai multi ani. De exemplu, asistarea la parcare.

Lansat in 2015, i3-ul BMW a fost primul vehicul care s-a parcat complet autonom (au existat incercari similare de succes anterior, dar BMW l-a perfectionat cu i3). Asistenta de parcare a masinii este capabila sa comute angrenajele si chiar sa angajeze frana de mana in mod automat pentru a impiedica vehiculul sa se desprinda. In plus fata de asistenta la parcare, iata cateva caracteristici suplimentare de conducere automata despre care este posibil sau nu sa fi auzit despre:

Franare la coliziune inainte – sistemul de franare poate detecta o coliziune frontala care se apropie, alertand soferul si aplicand rapid franele pentru a asigura o oprire in timp util.

Lane Assist – acesta se bazeaza pe alertele de avertizare pe benzi in sisteme mai vechi, care ar suna ca o alerta pentru a avertiza ca ai trecut pe o alta banda. Acest tip de asistenta te va directiona automat inapoi pe banda ta.

In afara de Tesla, ce alte companii auto au dezvoltat masini self driving?

Sistemul automat al Tesla este cel mai avansat sistem de conducere auto disponibil. Majoritatea producatorilor auto incearca sa incorporeze una sau doua caracteristici de conducere auto in noile lor modele. Tesla adauga cat mai multe piese puzzle-ului, oferind un pachet aproape complet. „Pilotul automat permite autovehiculului sa conduca, sa accelereze si sa franeze automat pe banda sa”, precizeaza compania. „Functiile actuale ale pilotei automate necesita supraveghere activa a soferului si nu fac vehiculul autonom.”

1.Waymo

Waymo a inceput pentru prima oara ca Google Self Driving Car Project in 2009. In timp ce proiectul a fost in curs de dezvoltare de peste un deceniu, acesta se apropie in sfarsit de lansare (intr-o anumita forma). „Conductorul Waymo vede in toate directiile, este constant vigilent si are milioane de kilometri de experienta”, spune compania despre serviciul care urmeaza. Relaxati-va si bucurati-va de timp liber pe bancheta din spate a unei masini spatioase si curate. Stii exact la ce sa te astepti la fiecare plimbare.

2. Volvo

Noile vehicule de conducere asistata de nivel 2+ Volvo sunt preconizate sa inceapa productia in 2020. Folosind computerul Drive AGX Xavier de la Nvidia, vehiculele vor putea monitoriza imprejurimile pentru o experienta de conducere autonoma. In „regimul autonom nesupravegheat”, vehiculele vor prelua controlul complet al conducerii „deoarece este sigur sa te bazezi pe tehnologie pentru a accelera, conduce si frana.”

Potrivit Volvo, „Nu se asteapta ca persoanele aflate la bordul masinii sa detina controlul vehiculului.” In plus, producatorul auto suedez s-a asociat cu Uber, Baidu, Universitatea Tehnologica Nanyang si Autoritatea de Transport Funciar din Singapore pentru a lansa primul autobuz autonom din intreaga lume.

3. Mercedes-Benz

In colaborare cu BMW arc-rival pentru a-si crea tehnologia autovehiculului, Mercedes-Benz isi concentreaza eforturile pe conducerea automata a autostrazii, functiile de parcare hiper-avansate si alte sisteme autonome. Scopul este sa inceapa vanzarea pana la sfarsitul anului 2020.

In plus, producatorul auto german intentioneaza sa scoata taxiuri robot fara sofer in 2020. Compania are deja licente pentru a-si testa vehiculele pe strazile din S.U.A., China si Germania. O alta dezvoltare interesanta este serviciul sau „Automat Valet Parking” care duce in mod autonom un vehicul dintr-un spatiu de descarcare pana la un loc de parcare – prin simpla apasare a unui buton din aplicatia sa pentru smartphone.

4. BMW

BMW are de mult timp caracteristici de conducere autonoma, dar sistemele sale personale Personal CoPilot se afla in a treia etapa de dezvoltare. Cu aceste sisteme, soferii vor putea inmana controlul complet asupra vehiculului. Sistemele de automatizare conditionata vor permite masinii sa conduca pe cont propriu pe distante lungi.

Cu toate acestea, are unele limitari. Functioneaza numai in anumite conditii, cum ar fi autostrazile. Soferii vor trebui sa preia controlul in cateva secunde in anumite medii, cum ar fi zonele de constructie a drumurilor. Vehiculele fac teste rutiere de cativa ani si planul este sa ajunga pe piata de consum candva in 2021.

5. Toyota

Anuntata recent, Toyota lucreaza la modelul sau avansat „LQ”, un vehicul concept care foloseste tehnologia inovatoare pentru, potrivit companiei, „sa creeze o legatura emotionala intre masina si sofer”. Are un agent avansat de inteligenta artificiala care poate invata de la sofer si ofera o experienta de mobilitate personalizata.

Pe langa controlul deplin al autovehiculului, LQ poate recunoaste si reactiona la starea emotionala a soferului si nivelul de alerta. Acesta poate apoi sa ia aceste informatii si sa ajusteze climatizarea, parfumurile din vehicul, setarile de masaj si multe altele.