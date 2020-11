Asistentii vocali sunt foarte utili in ziua de azi, deoarece vin in ajutorul dispozitivelor inteligente din casa, prin realizarea de comenzi vocale. Astfel, asistentul Google va poate regla termostatul, va poate stinge luminile, va poate bloca usa, va poate arata prognoza meteo si multe altele doar cu o comanda vocala. Asistentul vocal al popularului motor de cautare a fost lansat alaturi de difuzorul inteligent original Google Home in 2016. Pe atunci, functiona doar cu patru marci de dispozitive pentru case smart. Acum, functioneaza cu peste 1.000 dintre ele.

Alegerea intre Google Assistant si asistentul virtual Amazon se reduce la preferintele personale. Daca preferati o casa inteligenta centrata pe o aplicatie Alexa, exista o multime de dispozitive care functioneaza bine cu asistentul Amazon, inclusiv telefoanele Android. Platforma Apple HomeKit nu este la fel de robusta in ceea ce priveste numarul de produse, dar daca iti place iPhone-ul tau si asistentul integrat Siri, poti sa recurgi la Apple HomeKit.

Daca va doriti o casa inteligenta cu dispozitive oferite de Google, mai jos puteti vedea cele mai bune dispozitive Google Home si dispozitive Google Assistant dintr-o varietate de categorii pentru case inteligente.

Cel mai inteligent afisaj – Google Nest Hub

Google Nest Hub reprezinta o modalitate excelenta de a da startul unei case inteligente centrate pe tehnologia oferita de Google. Poti folosi Asistentul Google pentru a raspunde la aceleasi comenzi vocale ca un difuzor inteligent Google Home. Ecranul tactil va va arata informatii suplimentare atunci cand intrebati despre vreme, cand cautati restaurante si multe altele. In plus, puteti utiliza acest hub inteligent pentru casa pentru a viziona videoclipuri sau a derula imagini de familie.

De fapt, senzorii de luminozitate adaptivi unici fac din Nest Hub o rama foto digitala excelenta, deoarece se adapteaza atat la nivelurile de lumina, cat si la temperatura culorii, astfel incat sa arate intotdeauna ca o fotografie fizica intr-un cadru. Puteti reda o prezentare de diapozitive cu imagini de familie ca screensaver.

Nest Hub este, de asemenea, un ajutor de bucatarie excelent, deoarece va poate plimba prin retete pas cu pas si puteti face mai multe sarcini in timp ce gatiti. Acesta poate chiar sa pastreze in memorie si reteta pe care ati vizualizat-o recent. Puteti sa il conectati si sa-l configurati in reteaua Wi-Fi utilizand aplicatia Google Home.

Toate aceste functii de control vocal fac ca Nest Hub sa fie util in mai multe moduri, dar un panou de control simplu il face cea mai buna alegere pentru dispozitivul central conectat la locuinta voastra. Acesta va permit sa opriti luminile sau sa va verificati camerele de securitate inteligente din casa. Panoul de control este bine organizat si util, mai ales daca aveti membri ai familiei care nu se acomodeaza cu folosirea comenzilor vocale.

Cel mai bun difuzor inteligent – Google Nest Mini

Google Nest Mini este un alt punct de plecare bun pentru o casa inteligenta. Micul difuzor inteligent Google se afla acum la a doua generatie si ofera aceleasi comenzi vocale compatibile cu Asistentul Google ca si restul, plus extra utilitatile cum ar fi functionalitatea interfonului si asocierea stereo cu mai multe dispozitive Mini. Calitatea audio a Nest Mini este surprinzator de buna, mai ales in acest model al noii generatii. Nest Mini are, de asemenea, si un aspect atragator si poate fi gasit in patru culori.

Cea mai buna lumina inteligenta – C by GE

Odata ce ati configurat punctele de control cu ​​un afisaj inteligent sau un difuzor inteligent, este timpul sa va dati seama ce dispozitive inteligente doriti. Un bec inteligent este un prim pas bun, iar becurile C by GE functioneaza deosebit de bine cu Google.

Aceste becuri inteligente prin Bluetooth se pot folosi cu un dispozitiv Google Home, Home Mini, dar si Nest Hub. Becurile se pot configura din aplicatia Google Home, apoi le puteti controla de oriunde, atata timp cat becul este aproape de gadgetul vostru Google. Timpul de raspuns este destul de rapid.

Cel mai bun termostat inteligent – Ecobee3 Lite

Schimbarea temperaturii termostatului cu o comanda vocala este o inovatie in ceea ce priveste casele inteligente. O multime de termostate inteligente functioneaza cu Asistentul Google. Acest model raspunde la comezi vocale pe care le transforma in comenzi ce ajung rapid la termostat si schimba temperatura din locuinta.