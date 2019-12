Prosperi intr-un mediu de afaceri si ti se pare ca stii instinctiv care sunt miscarile potrivite pentru a-ti creste valoarea ca antreprenoare? Te simti relaxata in mediul de afaceri si stii sa delegi sarcinile si sa ii incurajezi pe cei din jur sa isi face treaba? Inseamna ca esti unul dintre semnele zodiacale antreprenoriale din horoscop si, totodata, o femeie de afaceri de succes.

Capricorn

Unul dintre motivele pentru care Capricornii sunt atat de buni in afaceri (in afara de faptul ca sunt muncitori) este ca ei duc lucrurile la bun sfarsit si in timpul stabilit. Nu amana, nu asteapta momentul sau circumstantele potrivite si actioneaza imediat.

Acest lucru nu inseamna, insa, ca sunt impulsivi. Cand un Capricorn actioneaza, el are un plan bine gandit si a luat in considerare toate variantele. Totodata, el este pregatit cu un plan de rezerva daca lucrurile nu functioneaza corespunzator.

Gemenii

Gemenii sunt buni in afaceri pentru ca stiu cum sa vorbeasca cu oamenii si cum sa puna problemele fara sa deranjeze. Oamenii tind sa raspunda favorabil comunicarilor cu un Geaman. Totodata, el nu se teme sa se extinda si sa iasa in afara zonelor de confort.

Nu ii deranjeaza rutina, dar au nevoie de alterntive pentru a nu se plictisi. Se pricep sa faca cele mai bune oferte atunci cand situatia devine tensionata si trece intr-o zona de disconfort.

Balanta

Balantele se pricep la afaceri pentru ca sunt capabile sa se concentreze asupra aspectelor pozitive. Ele nu abandoneaza cand lucrurile nu functioneaza, verifica sa vada ce nu merge bine, ce ar putea schimba si cum pot imbunatati situatia pentru viitor.

Balantele stiu ca sunt cei mai eficienti oameni de afaceri atunci cand nu raman blocate in negativism. Ele reusesc de fiecare data sa gaseasca partea pozitiva a fiecarei situatii, oricat ar fi ea de neplacuta.

Leul

Leii sunt foarte buni in afaceri deoarece sunt foarte responsabili, de incredere si se pricep sa treaca peste esecuri. Leul colaboreaza bine cu alti oameni si este capabil sa scoata din acestia tot ce este mai bun.

Pe de alta parte, oamenilor le place sa colaboreze cu Leii, acest lucru creand relatii de afaceri de succes.

Taurul

Taurul este hotarat si rabdator. El nu actioneaza impulsiv si face lucrurile corect inca de prima data. Este un bun afacerist, deoarece are mentori cu care se poate consulta si de la care poate primi sfaturi.

Taurul este intotdeauna deschis pentru a invata si a-si imbunatati abilitatile. Totodata, el stie sa ceara ajutor atunci cand are nevoie si isi asuma responsabilitatea pentru erorile sale. Respecta banii si, desi adora lucrurile dragute si pline de stil, nu este frivol.

Fecioara

Fecioarele sunt bune in afaceri pentru ca sunt practice, analitice si foarte bune pentru a urmari micile detalii pecare altii tind sa le omita. Sunt deschise feedback-ului si criticilor oneste, in special din partea celor pe care ii admira.

Cand primesc un feedback, il iau in serios si incearca sa tina cont de el. Vor studia oamenii de succes si vor incerca sa le cale pe urme.

Sursa: https://divette.ro