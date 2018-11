Casele verzi sunt acele cladiri construite cu responsabilitate fata de mediul inconjurator, deoarece in constructia lor se folosesc materiale naturale. Acestea sunt eficiente din punct de vedere energetic si ofera un mediu sanatos pentru intreaga familie. O casa verde este o structura proiectata cu rolul de a folosi in mod responsabil resursele pentru a se construi un spatiu util, durabil, economic, dar si confortabil. Pe scurt, casele verzi reprezinta cel mai important pas in momentul de fata la nivel mondial.

La noi in tara functioneaza programul Casa Verde prin care orice roman care vrea sa isi instaleze, modifice sau sa isi schimbe sistemul de incalzire al locuintei proprii poate beneficia de o suma de bani pe care o va primi dupa finalizarea investitiei. Statul incurajeaza astfel folosirea de energie regenerabila cu scopul de a imbunatati calitate aerului, apei si a solului prin reducerea gradului de poluare. Persoanele fizice pot primi pana la 3000 lei pentru instalarea de panouri solare nepresurizate, pana la 6000 lei pentru panouri solare presurizate si pana la 8000 lei pentru pompe de caldura.

Te intereseaza construirea unei astfel de case? Iata cele mai bune idei pe care le poti pune in practica atunci cand vrei sa construiesti o casa verde

1. Fii atent la alegerea locatiei unde vrei sa construiesti casa. Evita sa faci constructia spre vest deoarece casa va fi avea o temperatura rece constanta datorita imposibilitatii de a se expune la soare. In al doilea rand, evita construirea casei in locatii predispuse la inundatii, alunecari de teren etc. Totodata verifica si daca transportul public este usor accesibil, iar centrele comerciale nu se afla foarte departe.

2. Tine cont de dimensiunea casei. O casa mica construita cu tehnici ecologice va avea un impact mai mic asupra mediului in raport cu o casa mare. O casa care este prea mare ar putea genera costuri mai mari pentru incalzirea si racirea ei. Incearca sa construiesti o casa usor de gestionat, dar care sa fie si rentabila, in functie si de cate persoane vor locui acolo.

3. Izolarea corecta a casei. Izolatia este una dintre cele mai importante elemente pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand construiesti o casa verde. Incalzirea si racirea reprezinta 50% din consumul de energie al locuintei. Daca o casa nu este izolata corespunzator, atunci va avea pierderi mari de caldura. Nu lasa incalzirea si racirea spatiilor interioare sa se deterioreze printr-o izolare necorespunzatoare. Costurile pot fi destul de ridicate pentru o izolatie corecta, insa in timp va reduce substantial facturile de energie electrica.

4. Reduceti, reutilizati, reciclati. Pentru a construi o casa verde ecologica din toate punctele de vedere este necesar sa reduci si nevoia de a achizitiona produse noi care nu sunt ecologice. Desi nu suntem invatati sa recliclam si sa folosim obiectele pe care nu le mai consideram necesare, cum ar fi sticla reciclata, aluminiu, placile reciclate, cheresteaua recuperata sau plasticul reciclat pot fi folosite in constructia de locuinte verzi.

5. Foloseste materiale de constructie durabile. Fiecare parte a casei, cum ar fi acoperisul, dulapurile, contoarele sau izolatia pardoselii trebuie sa fie si ele ecologice si desigur durabile in timp. Utilizeaza astfel produse precum cherestea reciclata, plastic reciclat, sticla reciclata sau produse naturale cum ar fi bambus, pluta si linoleum care sunt fabricate din materiale naturale regenerabile.

6. Instalarea panourilor solare. Energia solara este o sursa curata si regenerabila de energie. Panourile solare sunt o tehnologie emergenta pentru cei care doresc sa utilizeze puterea naturala a soarelui. Panourile solare pot fi destul de scumpe, dar in timp vei reusi sa iti scoti investitia. Pentru acest lucru este necesar sa aveti o buna localizare a casei pentru a putea colecta energia cat mai eficient.

7. Ferestrele eficiente din punct de vedere energetic. Si ferestrele pot fi o sursa de pierdere a caldurii din interiorul casei. Asadar si inlocuirea lor poate fi o investitie importanta mai ales daca ferestrele sunt unele vechi. O fereasta de calitate va avea costuri mai ridicate, insa iti va reduce si costurile la factura de curent. Acest lucru este util si in cazul in care la un moment dat vei dori sa vinzi casa, poti cere un pret mai ridicat.

8. Sisteme de recoltare a apei de ploaie. Poti instala un sistem de recoltare a apele pluviale pentru a colecta apa de ploaie de pe acoperis, iar apoi o poti depozita intr-un rezervor. Apa colectata poate fi apoi folosita in alte scopuri, cum ar fi pentru toaleta sau pentru a uda gradina. Butoaiele de ploaie sunt una dintre cele mai comune metode de recoltare a apei de ploaie folosite astazi.

9. Incalzitoare de apa fara rezervor. Si aici vorbim de cazul boilerelor care au un rezervor ce tine apa la o anumita temperatura. Acest lucru genereaza costuri si mai mari la energia electrica, dar si durata de viata este una mai mica in cazul acestor incalzitoare de apa.

10. Iluminarea ecologica. Atat LED-urile cat si cele becurile CFL costa mai mult, dar consuma mai putina energie si dureaza mai mult decat becurile traditionale cu incandescenta. Te ajuta sa faci economii semnificative pe termen lung si sunt ideale pentru o casa construita ecologic.

11. Termostat programabil. Stim deja ca aproape 50% din consumul nostru de energie se datoreaza incalzirii si racirii casei. Cea mai simpla modalitate de a reduce acest cost si de a reduce factura de energie electrica este de a instala termostat programabil atat pentru centrala, cat si pentru aerul conditionat.