Desi vacanta de vara este una dintre cele mai asteptate perioade de catre toti copiii si adolescentii, aceasta poate sa nu fie una tocmai productiva chiar daca exista si teme de facut date de profesori. Pentru ca nu mai sunt de varste mici si nu se mai joaca toata ziua, adolescentii au nevoie de activitati care sa le stimuleze creativitatea, sa le intretina atentia, sa ii faca fericiti si sa le creeze confort si energie.

Daca si copilul tau este adolescent si ai nevoie de cateva idei pentru a-l ajuta sa isi petreaca zilele de vara intr-un mod util, eficient, dar si distractiv, ideile de mai mai jos pentru petrecerea timpului te-ar putea ajuta:

Jocuri distractive

Chiar daca copilul tau a crescut si nu mai este un copil de gradinita sau de scoala primara, asta nu inseamna ca nu se poate distra jucandu-se. Exista numeroase jocuri distractive pentru varsta lui pe care le poate juca singur sau impreuna cu prietenii.

Tabere si excursii

Chiar daca scoala nu organizeaza excursii sau tabere in timpul vacantei, poti gasi pe internet oferte pentru tabere de vara pentru copii unde iti poti trimite adolescentul pentru a socializa si a descoperi locuri noi in tara sau in strainatate.

Sport sau dans

Pentru ca in general copiii si adolescentii au multa energie, acestia si-o pot consuma prin multa miscare si sport. De aceea, in functie si de preferintele sale, iti poti inscrie copilul la un sport sau la ore de dans. Miscarea este buna atat pentru sanatatea fizica, cat si pentru cea mentala.

Incurajeaza-i pasiunile

Indiferent de pasiunea pe care o are copilul tau, este important sa i-o incurajezi inca de mic. Astfel, vacanta de vara este momentul potrivit pentru a-l ajuta sa faca ceea ce isi doreste cel mai mult. Poate fi vorba despre sporturi extreme sau despre un talent pe care vrea sa si-l dezvolte.

Videoclipuri si cursuri educative pe Youtube

Desi probabil te gandesti ca vacanta de vara este pentru distractie si relaxare, daca adolescentul tau participa la cursuri educative care ii sunt de interes, poate fi si asta o forma prin care sa se simta confortabil si sa treaca timpul mai usor.

Tururi virtuale cu ochelari VR

O alta activitate ce poate incanta orice copil este realizarea de tururi virtuale in intreaga lume cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuala. Astfel, pe langa faptul ca se distreaza, vede si cum arata alte locuri din lume.

Cursuri de actorie, pictura etc

In cazul in care exista o inclinatie pentru arta din partea adolescentului, acesta trebuie incurajat sa isi exprime pasiunile si cum ar putea mai bine decat daca ar merge la niste cursuri de pictura, actorie sau orice alta forma de arta doreste sa invete mai bine.

In concluzie, adolescentii au nevoie de activitati diverse, care sa ii inspire si din care sa invete cate ceva. Astfel, cel mai indicat este sa isi aleaga singuri ceea ce vor sa faca productiv in timpul vacantei de vara.