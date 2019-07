Incheierea unei relatii este dificila mai ales cand se incheie la initiativa celeilalte persoane. In acest caz poate exista posibilitatea sa ai de-a face cu trairi dureroase daca mai ai sentimente pentru persoana care te-a parasit. Durerea este normala in aceste momente, insa important este sa stii cum sa trece peste. Din fericire exista mai multe modalitati prin care poti lucra la aceste sentimente si sa poti incepe sa te bucuri de viata pe care o aveai inainte sau poate de una si mai buna.

Retine, insa, ca vindecarea in anumite situatii poate fi de lunga durata, insa cu multa rabdare si vointa poti trece peste o departire pe care nu ti-o doreai.

Mai jos poti vedea cateva sfaturi referitoare la modul prin care poti trece peste o despartire. De la curatenie generala in toata casa pana la grija pentru propria persoana, o vestimentatie noua, schimbare de look si o coafura noua, care sa te puna in valoare.

Pastreaza distanta fata de fostul partener

Desi ti-a propus sa ramaneti prieteni dupa aceasta despartire, daca tu inca mai tii la el cel mai bine este sa rupi orice legatura si sa nu mai stii nimic de el. Nu este recomandat nici macar sa va dati cate un mesaj sau sa iti intrebi prietenii ce mai face acesta. Nu este necesar sa renunti definitiv la a mai avea o legatura cu el, insa poti alege sa faci asta pe o perioada de tine pana iti este tie mai bine. Important este sa nu cedezi tentatiei si sa iti ocupi timpul cu altceva.

Organizeaza-ti spatiul

O despartire poate insemna un nou inceput. Prin urmare, curatarea si organizarea spatiului personal va te lasa sa te simtiti ca noua si mai pregatita pentru noile lucruri care vor veni in viata ta. Ocuparea timpului cu curatia in casa nu inseamna ca te va face sa uiti definitiv de sentimentele pe care le ai, dar te poate impiedica sa te mai gandesti la aceasta suferinta.

Indeparteaza lucrurile care iti aduc aminte de trecut

In special in cazul relatiilor de lunga durata, exista tot felul de lucruri pe care le ai in casa si care iti amintesc de fosta relatie. De exemplu un cantec, un miros, un sunet etc. Indeparteaza toate aceste lucruri din viata ta pentru a te ajuta sa uiti mai repede persoana iubita. Desigur, ca daca ai un ceas sau o bijuterie pe care ai primit-o de la el si iti place foarte mult, o rochie sau un accesoriu, nu trebuie sa le arunci definitiv. Le poti pune de-o parte pana cand vei trece peste aceasta relatie.

Cat mai multe iesiri

Daca stai numai in casa nu vei face decat sa te gandesti la tot ce s-a intamplat intre voi si sa iti faci rau. Asadar, fa-ti planuri impreuna cu prietenii si iesiti si distrati-va. Totodata poti sa iesi si singura la cumparaturi sau sau intr-o mini vacanta daca simti ca asta iti va face mai bine. Cu toate ca la inceput nu vei avea chef pentru ca te simti deprimata, cu timpul te va ajuta sa te simti mai bine. Aceste iesiri sunt de asemenea importante pentru ca ai nevoie sa fii sociabila dupa o despartire.

Nu initia noi relatii dintr-o decizie de moment

Deseori oamenii vor sa intre rapid intr-o noua relatie dupa o despartire pentru ca simt ei ca astfel pot umple golul lasat de persoana care i-a parasit. Insa nu intotdeauna este o idee buna. Cand intri intr-o relatie prea curand dupa ce te-ai despartit de cineva, iti poti ascunde emotiile negative in entuziasmul unei noi relatii si totodata poti face fara sa vrei comparatii. In plus, daca aceasta relatie noua nu functioneaza este posibil sa fii nevoita sa adaugi o a doua dezamagire.

Continua sa ai grija de tine

Se intampla ca dupa o despartire oamenii sa depuna mai putine eforturi pentru ingrijirea proprie. Cel mai bine este sa te asiguri ca esti atenta la nevoile tale de baza pentru mentinerea bunastarii mentale, fizice si spirituale. Daca nu ai avut grija de tine inainte de incheierea relatiei, acum este un moment bun pentru a incep acest lucru. Asigura-te ca mananci bine, dormi destul si ca iti faci timp pentru relaxare. Poti de asemenea sa te resfeti si sa mergi la un salon de infrumusetare sau poti transforma camera ta intr-un astfel de loc. Ai nevoie de produse de make-up, creme si lotiuni. Ce mai poti face in acest sens: