Cele mai bune oferte de pe piata imobiliara din Bucuresti se ocupa rapid, de fiecare data. Multi investitori sunt in cautare continua pentru cele mai bune zone ale orasului. Care sunt strazile cele mai cautate si zonele unde poti intalni oferte cu adevarat favorabile?

Exista cateva dintre strazile principale ale Bucurestiului care sunt mereu la mare cautare. Asta pentru ca aici poti cumpara apartamente in stare functionala, care au beneficiat de interventia unor specialisti: a unei asociatii de administrare, a unui instalator sanitar, avand instalatii noi, fiind complet renovate si amplasate in imobile extrem de cautate.

Iata 5 dintre zonele cele mai cautate pentru tranzactii imobiliare in Bucuresti!

Soseaua Pantelimon este zona de foc a noilor blocuri, zona fiind acaparata in totalitate de investitori. In prima jumatate a anului 2019 s-au vandut peste 100 de apartamente doar in aceasta zona, valoarea tranzactiilor fiind de peste 8 milioane de euro, potrivit imoExpert.

Zona Pipera acapareaza si locul 2 si locul 3 cu doua dintre proiectele cele mai noi din Bucuresti. Principalele noi proiecte din aceasta zona sunt Belvedere Residences si Laguna Residence, in aceste doua complexe rezidentiale fiind vandute deja peste 80 de apartamente, cu o valoare totala a tranzactiilor de 8,5 milioane de euro.

In imediata apropiere, pe locul 4, se afla Strada Ciobanasului, o zona extrem de cautata si datorita proximitatii fata de Universitatea de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale. Apartamentele din aceasta zona se pot inchiria foarte usor, asa incat investitorii nu stau pe ganduri. 21 de tranzactii listate pe platforma primariei Sectorului 2 apartin acestei zone.

Pe locul 5 se afla Soseaua Dobroesti din cartierul Pantelimon. Aici sunt disponibile chiar si o multime de case noi, insa tranzactiile cele mai cautate sunt in continuare apartamentele. Conform datelor primariei, in aceasta zona s-au vandut nu mai putin de 21 de apartamente in doar 6 luni.

Asadar, atunci cand este vorba despre blocuri si apartamente noi, investitorii, dar chiar si cumparatorii pentru locuinte proprii stiu deja ce anume au de facut. Stiu zonele cele mai cautate din Bucuresti, iar drept dovada, in doar 6 luni cele 5 zone au raportat incasari de peste 20 de milioane de euro pe piata imobiliara din Bucuresti.

Din ce in ce mai multa atentie capata insa zona Pipera, care desi acum reprezinta locul 2 si 3 in clasament, nu se iau inca in calcul zonele office din acest areal. Spatiile comerciale si locurile pentru birouri ar putea propulsa insa cu usurinta Pipera in topul celor mai cautate zone imobiliare din capitala, chiar pe locul 1 in scurt timp.