Evenimentele la care participa toate vedetele de la Hollywood s-au transformat de mult timp intr-o adevarata defilare de moda. In astfel de contexte deosebit de importante pentru cariera lor, vedetele nu isi aleg haine online, ci isi expun creatii celebrele ale celor mai cunoscuti designer din lumea modei, unele dintre tinute fiind special create pentru seara respectiva.

De cele mai multe ori designerii se straduiesc sa aleaga tinute care sa se potriveasca atat cu evenimentul, dar si cu stilul si personalitatea vedetei respective. De aceea, pentru ca tu nu ai un designer vestimentar la dispozitie ca si starurile de la Hollywood, este bine sa consulti un ghid online de shopping in tendinte.

Se intampla, insa, ca uneori vedetele sa isi doreasca sa iasa din normal si vor sa opteze pentru tinute extravagante si chiar ciudate pentru a iesi in evidenta. Pentru acest lucru multe dintre vedetele feminine, dar si masculine au iesit in evidenta intr-un mod mai putin pozitiv cu tinutele lor. Iata cateva exemple, patru dintre cele mai ciudate tinute purtate de vedetele de la Hollywood.

1.Rihanna

La Met Gala din anul 2015 celebra cantareasta Rihanna a purtat o rochie stil plapuma ce a starnit un val de rasete si glume pe toate retelele de socializare. A fost comparata chiar si cu un blat imens de pizza. Cantareata care a vrut sa apara ca o regina, insa a avut o tinuta dezastruasa. Nu este singura aparitie ciudata a acestia. La Premiile CFDA Fashion cantareata a purtat o rochie din plasa argintie foarte transparenta prin care se vedea absolut orice. Partea proasta este ca nu avea nici macar sutien. Nici presa nu a iertat-o si au criticat-o pentru aceasta alegere ciudata.

2. Katy Perry

Nici Katy Perry nu a scapat de criticile publicului. La Premiile MTV Video Music din 2014 cantareata a aparut intr-o rochie denim cu o geanta asortata. Tinuta a aratat insa oribil pe covorul rosu, nefiind potrivita pentru un astfel de eveniment. Tot din categoria tinutelor ciudate, cu un an in urma artista a ales la Met Gala un look gotic reprezentat intr-o rochie de la Prada cu lanturi aurii si cu un coc sub forma de cuib de randunica.

3. Madonna

Sa ne amintim de Madonna, celebra cantareta non conformista si mereu in forma. In anul 2016 la Met Gala artista de 57 de ani la vremea respectiva a ales o tinuta foarte provocatoare, dar si sumara, total nepotrivita pentru acel eveniment. Rochia era formata din mai multe benzi negre care ii lasau descoperiti sanii si posteriorul. Din pacate nici trupul si nici varsta nu au ajutat-o prea mult pe cantareata pentru a nu starni comentarii.

4. Lady Gaga

Cine a uitat de Lady Gaga, cea care ne-a obisnuit cu aparitiile ei ciudate la evenimente, dar si in concerte? Acesta a ales de multe ori rochiile transparente, la un moment dat a avut chiar si o vestimentatie realizata din mai multe broaste de plus. Insa cea mai spectaculoasa si ciudata tinuta a fost cea confectionata din carne cruda la gala premiilor MTV Video Music din anul 2010. Cel care a creat rochia a fost designerul Franc Fernandez. Desi a starnit reactii in randul celor vegetarieni, artista a declarat atunci ca pentru ea aceasta vestimentatie a semnificat faptul ca trebuie sa lupte pentru drepturile lor daca nu doresc sa fie tratate ca niste bucati de carne.