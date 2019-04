In fiecare an, la inceput, Familia Regala isi face cunoscuta lista de cadouri si daruri de protocol primite de-a lungul anului, in vizitele oficiale sau cu alte ocazii. In articolul ce urmeaza va vom prezenta cele mai bizare daruri pe care le-au primit membrii Familiei Regale de la diverse persoane.

Printre cele mai ciudate daruri primite vreodata, cu ocazia Craciunului, se afla casca de dus pe care l-a primit Regina Elizabeth tocmai de la Printul Harry. Aceasta avea inscriptionat pe ea cuvintele „Ain’t life a bitch”.

De asemenea, un alt cadou destul de ciudat a fost primit chiar de catre Meghan Markle, cu ocazia vizitei in Finlanda. Aceasta a primit un sort personalizat de bucatarie. Nu e ca si cand am vedea-o foarte des pe Meghan in bucatarie. Insa in acelasi set, se regasea si un sort pentru Printul Harry, asa incat cei doi sa-si poata delega responsabilitatile de chefi bucatari intre ei. De asemenea, copiii au primit seturi de haine de chefi personalizate, in miniatura.

Catherine, Ducesa de Cambridge a primit de la Paris o minge de rugby. Iar Printul Charles a primit de la Vatican un cos cu nuiele.

Pe langa acestea, membrii familiei au primit insa si cadouri normale. Cu ocazia Craciunului de anul trecut, acestia au primit de la functionarul german Frank-Walter Steinmeier un set de globuri de Craciun pentru pom. Iar din partea tribului Maasai au primit un ou de strut pictat traditional – tot ca ornament pentru pomul de Craciun.

Chiar si cainii primesc cadouri in Familia Regala

Cainii corgi ai Reginei au primit si ei cadouri. Au primit accesorii canine de la cluburile de patrupede din Regat si din Australia. In plus, catelusii nu au fost singurii care au primit cadouri. Si pentru cai au existat accesorii in cutiile de cadouri. Insa nu tocmai cele care si le-ar putea dori un calut. Printul Wiliam si Kate au primit o biciusca pentru calarie. Nu stim in ce masura ar putea fi acesta un cadou placut pentru un cal.

Care este cel mai ciudat cadou primit de familie?

Cel mai ciudat cadou este de departe insa darul primit de Ducesa de Cambridge. Aceasta a primit in una din cutiile de daruri nici mai mult nici mai putin de 12 prajituri madeleine – clasica punguta albastra cu briose. Oare sa fi fost un cadou din partea Romaniei?

Pentru ei nu stim daca a fost foarte amuzant, insa imaginati-va sa deschideti un dar de protocol si sa va treziti cu o punga de prajituri sau cu un pachet de biscuiti.

Nici sotul ei nu a fost mai castigat. Acesta a primit o cutie de bomboane cu jeleu, o sa de calarie si o pereche de pantaloni de hochei. Bineinteles, in afara de aceste cadouri au mai sosit prin posta o multime de alte daruri, printre care un set de ceai, doi cercei, un rucsac, o vaza si o bratara purtatoare de noroc. De asemenea, Familia Regala a mai primit carti pentru copii, aeroplane de jucarie, acadele si marionete de plus.

