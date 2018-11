Cu hormonii in sarcina nu te joci. Insa ei au voie sa se joace cu organismul tau. Isi fac de cap si se manifesta in cele mai neobisnuite moduri. De obicei, o sarcina are cateva simptome clare, dar si semne ciudate, la care nici nu te gandeai. Primele semne de sarcina si cele mai cunoscute sunt: lipsa ciclului menstrual, umflarea sanilor sau greturile matinale. Cu toate acestea, ciclul menstrual poate sa nu se opreasca chiar din prima luna, iar greturile pot fi inexistente.

Totusi exista cateva semne ciudate la care nu te astepti, ce indica totusi o sarcina timpurie.

Care sunt cele mai ciudate semne de sarcina

Ti-ai dorit sa ramai insarcinata sau acest acest lucru te-a luat prin surprindere?

Nu-ti mai pune atatea intrebari. Afla de aici care sunt cele mai neobisnuite simptome sau semne de sarcina care te-ar putea face sa crezi ca te confrunti, de fapt, cu o problema de sanatate.

Transpiratie in exces

Chiar daca ai ramas insarcinata in plina iarna, o sarcina poate sa te faca sa transpiri serios si la minus 10 grade. Este o perioada in care fluxul sanguin genereaza mai multa caldura, iar prin transpiratie corpul isi regleaza temperatura. Daca la doua saptamani dupa perioada ovulatiei temperatura corpului ramane crescuta acest lucru este un semn neobisnuit al unei sarcini.

Diaree

Diareea, in primele saptamani de sarcina, este un alt simptom ciudat de sarcina. In aceasta perioada hormonii de sarcina pot accelera sistemul digestiv, ducand la aparitia scaunelor moi sau foarte moi. Se recomanda evitarea alimentelor picante, bogate in grasimi, bauturi acidulate si trebuie sa se consume mai multa apa.

Dai din ras in plans

Ai observat ca ai momente cand dai din ras in plans, fara motive intemeiate? E clar. O sarcina bate la usa. Explozia de hormoni ce are loc in organism face sa ai o dispozitie fluctuanta. Astfel, in primul trimestru de sarcina e posibil sa sa treci usor de la o stare la alta.

Sangerari nazale ori gingivale

Daca primele semne de sarcina intarzie sa apara, nu e exclus sa te confrunti cu altele, cat se poate de ciudate. In primul semestru de sarcina poti avea tulburari de memorie, sangerari nazale sau gingivale. Poate fi un semn ciudat de sarcina sau poate fi o alta problema de sanatate. Consulta un specialist. Deoarece volumul de sange creste in aceasta perioada pentru hranirea bebeluslui, pot aparea sangerari frecvente ale gingiilor sau nazale.

Gust metalic, pofta de creta sau nevoia de miros de carburant

Nu te mai saturi de mirosul de carburant, benzina sau motorina ori ai un gust metalic persistent? Acestea sunt cele mai ciudate semne de sarcina precoce.

Explicatia este simpla. In timpul sarcinii vei pierde mult fier si de aceea apar tot felul de simptome ciudate. Pe langa frecventele ameteli si stari de somnolenta, date de lipsa de fier, poti simti nevoia sa gusti creta sau ca nu te mai saturi de mirosul de benzina. Si gustul metalic din gura este un semn ciudat de sarcina, de luat in calcul, ce apare din cauza fluctuatiilor de estrogen. Sunt doar niste simptome ciudate, nu e nimic de speriat, spun medicii. Trebuie doar sa te obisnuiesti cu ele o perioada.

Tulburari de vedere

Daca greturile matinale dau imediat de gol o sarcina, tulburarile de vedere iti vor spune altceva. Ca trebuie sa mergi la oftalmolog, nu la ginecolog. Si totusi, nivelul crescut de estrogen in sarcina duce la aparitia ochiului uscat ori vederea incetosata. Neobisnuit, nu? Dar, in cazul in care ti se pare ca vezi dublu, ti se ingusteaza campul vizual ori ai alte probleme de vedere, e cazul sa consulti un oftalmolog si nu ginecologul.

Sforait sau pierderi de memorie

Daca pana acum sforaiai doar ocazional, odata cu aparitia unei sarcini, sforaitul poate fi frecvent. E ciudat sa auzi o femei care sforaie, dar adevarat. Insa, spre deosebire de partenerul tau care sforaie noapte de noapte, tu ai o scuza: hormonii. In sarcina, mucoasa nazala are tendinta de uscare si de accea poate aparea si sforaitul.

Tot hormonii pot duce in timpul sarcinii si la pierderi de memorie.

Multe femei prezinta schimbari diferite de dispozitie sau alte semne ciudate de sarcina, din cauza modificarilor hormonale. Chiar daca multe manifestari sunt puse pe seama stresului, ele pot fi posibile semne ale unei sarcini. Oricat de ciudat ti s-ar parea, ia in calcul si aceste aspecte.

Intra pe Lumealuijunior.ro si afla tot ceea ce trebuie sa stii despre simptomele unei sarcini.