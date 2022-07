Ne-am obisnuit deja cu noutatile despre noile achizitii ale celebritatilor, insa, acestea ofera un plus de atentie obiectelor si jucariilor pentru copii. Se pare ca niciun micut, indiferent daca provine dintr-o familie de persoane publice sau nu, nu poate rezista unor casute pentru copii de exterior.

Poate multi ne intrebam ce fac mini vedetele cand parintii lor sunt plecati toata ziua la concerte, filmari sau interviuri. Sau poate ca ne intrebam daca starurile renunta la obiceiurile din fata camerei cand sunt acasa impreuna cu familia. Ei bine, aceste persoane publice s-au asigurat ca micutii lor au parte de cele mai distractive locuri de joaca.

Iata cum arata cateva casute pentru copii ale celebritatilor cunoscute de intreaga lume

Casute pentru copii a la Kylie Jenner

Deja nu ne mai poate surprinde nimic in ceea ce priveste cadourile si jucariile pe care micuta Stormi le primeste de la mama sa. Casuta pentru copii din curtea acestora este unul din cele mai bune exemple pentru a arata cat de mult isi doreste vedeta sa o rasfete pe cea mica.

Desi atunci cand spunem Kylie Jenner ne gandim la extravaganta, culori vii, decoratiuni tipatoare si cat mai neobisnuite, locul din curte in care fiica sa se recreeaza, desi foarte impresionant, este mult mai delicat si simplu. Cu siguranta Stormi se simte ca o printesa in propriul sau palat, insa casuta sa este mult mai “modesta” decat ne asteptam.

https://static.standard.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2020/01/28/11/stormi-webster-birthday-party-270120-8.jpg?width=990

Sursa: standard.co.uk

(Stormi, fiica binecunoscutei Kylie Jenner)

Va amintiti petrecerea de ziua ei? Kylie Jenner a organizat un loc de joaca intitulat “Stormi World” in care avea o multime de jocuri, gustari si decoratiuni in forma de.. Stormi. Chiar si intrarea principala era in forma fetei micutei.

Casuta pentru copii alba, desi are etaj si blacon, este decorata cu gust si detalii simple. Cateva flori la geam si o bancuta in forma de fluturas, iar printese familiei Jenner- Kardashian cu siguranta vor avea cele mai placute petreceri cu ceai.

Ponei si catei in casute pentru copii

Sa explicam mai bine: fiica lui Steph Curry traieste visul oricarui copil, avand in gradina familiei o casuta pentru copii cum nu s-au mai vazut. Construita din lemn, cu ferestre in forma de inimioare, un leagan si mobila, casa micutei Riley are ca tematica principala poneii.

Ea si-a dorit neaparat un loc unde ea si poneii sa isi petreaca timp jucandu-se, insa, pana acestia vor ajunge la ea, cainele familiei ii va tine companie din propriul sau loc amenajat special pentru el in casuta pentru copii.

Casute pentru copii in toate curtile Kardashian

Daca locul de joaca al micutei Stormi era ceva mai modest si simplu, Kourtney Kardashian nu pare a fi de parere ca o casuta pentru copii trebuie sa fie subtila, ba din contra. Locul de joaca al celor mici este mai spatios si luxos decat o garsoniera.

Casuta pentru copii este foarte moderna, construita astfel incat sa se potrivesca si cu cea mare si restul gradinii. Motivul pentru care Kourtney a optat pentru o astfel de achizitie este simplu: a vrut sa ofere cel mai frumos loc de joaca pentru copiii sai, insa cu o singura regula ce trebuie respectata intotdeauna: fara tehnologie.

Este locul perfect in care cei mici se pot juca, dormi sau citi, deoarece mama lor a inclus si o mini biblioteca pentru acestia.

Chiar daca nu mai sunteti copii, dupa asemenea idei, cum sa nu va mai doriti cateva casute pentru copii in gradina?