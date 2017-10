Miercuri, 1 noiembrie, va avea loc finala competitiei Miss Universe Romania 2017, in urma careia va fi selectata dintre cele 30 de finaliste castigatoarea competitiei. Aceasta va avea priviliegiul sa reprezinte Romania in finala din acest an a prestigiosului concurs Miss Universe, ce se va derula la Las Vegas, pe 26 noiembrie.

Dupa preselectii, cele 30 de finaliste au fost cazate la Premier Palace Spa Hotel, hotelul oficial al Miss Universe Romania 2017. Pe parcursul saptamanii de dinaintea marelui eveniment, participantele au avut un program extrem de incarcat, incluzand training pentru marea finala, participari la emisiuni televizate si sedinte foto, dar desigur si pauze binemeritate pentru distractie si relaxare la spa. Carismaticele finaliste au invatat multe pe parcursul cantonamentului, dar mai ales au avut sansa sa se pregateasca pentru perioada aglomerata care va urma.

Printre cei care vor juriza evenimentul de pe 1 noiembrie se numara cel mai cunoscut creator de moda din Romania, Catalin Botezatu, designerul de pantofi si accesorii Mihai Albu, Aura Anghel, consultant de imagine cu experienta internationala si Bianca Constantin, castigatoarea titlului Miss Universe Romania 2009. Se anunta un eveniment care celebreaza nu doar frumusetea, ci si inteligenta, charisma si atitudinea, toate fiind esentiale pentru o cariera internationala in modeling sau fashion.

Maine seara cei care vor alege sa fie prezenti la acest spectacol unic vor avea ocazia sa se si distreze, deoarece in pauzele dintre probe Imperial Salon Orchestra, NAVI, Andrei Leonte & Play Orchestra, Cristina Vasiu, Wilmark Dance Academy, Edward Sanda, Allure Cabaret si Dorina Vasilashko vor asigura partea de entertainment. Master of ceremony va fi Claudiu Constantin, cel mai cunoscut prezentator de evenimente fashion din Romania. De asemenea, organizatorii au mai pregatit si alte surprize pentru invitati.

Partener principal: Premier Palace Spa Hotel. Partener oficial: One Life. Evenimentul ”Miss Universe România 2017” este organizat de Exclusiv Event și comunicat de HTag PR.