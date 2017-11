Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca alimentia din primii ani de viata este foarte importanta pentru dezvoltarea armonioasa a copilului. Si totul incepe inca din perioada intrauterina in care viitoarea mamica ajunge sa adopte, firesc si intuitiv, o hrana mai usoara si mai sanatoasa.

In perioada de alaptare alimentatia micutului nu ridica probleme, ea fiind cat se poate de echilibrata si de sanatoasa, mai ales daca mama este atenta la ceea ce mananca.

Dupa primele 6 luni de alaptat, perioada in care micutului ii este suficient laptele matern, incep intrebarile despre diversificarea la bebelusi si, ulterior, introducerea treptata a alimentelor solide.

Iata cateva sfaturi legate de acest subiect:

1. Diversificarea alimentatiei bebelusilor implica si diversificarea alimentatiei parintilor

Ma intreb cati parinti isi amintesc de puterea exemplului atunci cand e vorba despre a deprinde copilul cu obiceiuri noi. Daca vrem ca cel mic sa manance sanatos, nu numai cat e bebelus, ci si pe viitor, ar fii bine sa incepem prin a ne reevalua propriile obiceiuri alimentare. Iar diversificarea pentru bebelusi poate fi un moment minunat sa incepem si noi sa introducem in alimentatie alimente sanatoase si sa renuntam, daca este cazul, la cele nesanatoase.

2. Diversificarea trebuie sa fie o bucurie pentru bebelusi

Introducerea alimentelor noi in alimentatia copilului este un pas important pentru multi ani de acum inainte. Este recomandat ca momentul sa fie unul vesel si placut si nicidecum stresant, obositor, generator de panica si griji inutile. Atat cat va manca, chiar daca este doar o lingurita, daca se va intampla intr-o atmosfera placuta si relaxata, este o reusita!

3. Conteaza calitatea mancarii si nu cantitatea ei

Multi parinti se panicheaza si streseaza din cauza faptului ca bebelusul nu mananca tot. Nu uitati – momentul trebuie sa fie unul festiv, generator de bucurie si nu de stres! Daca bebelusul nu mananca prea mult putem compensa prin consistenta si calitatea alimentelor.

4. Diversificarea nu se incepe cu suc de fructe

Sucul de fructe contine foarte multa fructoza – 100 ml suc de fructe contin echivalentul a 2 lingurite de zahar. Medicii de specialitate au concluzionat ca sucul de fructe administrat in aceasta perioada poate fi un factor declansator pentru diabetul de mai tarziu.

5. Folosim sare in diversificare pentru bebelusii sub un an?

Organismul are nevoie de clorura de sodiu pentru buna functionare. Sa nu uitam insa ca sunt alimente care deja contin sare. Pentru bebelusi se recomanda maxim 1 gram de sare pe zi. Deci, da, putem folosi sare, dar cumpatat si vom alege fie sarea folosita la muraturi, fie pe cea de mare.

6. Piure sau bucatele?

Cel mai bine este ca fructele si legumele sa le sfaramam cu furculita. Este recomandat ca bebelusul sa simta textura alimentelor si sa se deprinda cu mestecarea lor. Statisticile arata ca bebelusii hraniti cu hrana pasata in primele luni de viata tind sa devina mofturosi mai tarziu.

7. Fructe de padure pentru bebelusi?

Desi parerile sunt impartite, tot mai multi medici si specialisti recomanda parintilor sa introduca in alimentatia bebelusilor fructele de padure. Statisticile arata ca astfel creste mult imunitatea organismului si scade considerabil posibilitatea de a se dezvolta alergii la acest gen de fructe, extrem de sanatoase.

8. Bebelusul poate fi vegetarian?

Daca parintii sunt vegetarieni, cu siguranta si bebelusul le poate urma obiceiurile alimentare. Insa, pe langa alimentele obisnuite, parintii vor fi atenti sa suplineasca necesarul de proteine si minerale cu seminte inmuiate si macinate, sau cu faina de seminte. Se pot folosi, cu masura, toate semintele, de la chia pana la cele de dovleac, sau chiar grau incoltit.

9. Indulcitori pentru bebelusi

Desi parerile sunt impartite, specialistii recomanda utilizarea mierii de albine, dar in cantitati foarte mici si niciodata in lichidul fierbinte. Nu trebuie exagerat, pentru ca dulcele se poate lua din fructe, dar se poate introduce in alimentatie la un moment dat ca indulcitor sanatos. Sub nici o forma nu vom folosi zaharul invertit, zahar brun sau zaharina!

10. Lactatele pentru bebelusi

Ideal este sa pregatim noi in casa branzica sau iaurtul pentru bebe, dar este foarte important sa fim atenti la conditiile de igiena in care lucram si chiar se recomanda sa folosim dispozitivul numit iaurtiera – special conceput pentru a pastra un mediu cat mai steril.

In concluzie, indiferent de cat va manca bebelusul, daca masa va fi un motiv de bucurie si delectare atat pentru cel mic cat si pentru parinti, si daca alimentele sunt consistente si sanatoase, cu siguranta diversificarea va fi un succes!

