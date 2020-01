Ca orice inceput de an, suntem obisnuiti sa ne facem planuri si suntem pregatiti sa ne construim un an cat mai productiv din toate punctele de vedere. Totodata, venirea unui nou an presupune si schimbari pe care le facem in stilul de viata noastra in functie de trendurile care se anunta ca vor predomina in anul in curs.

1. Dispozitive inteligente

Cand vine vorba de lifestyle, pe langa casele inteligente, au fost creati si roboti care sa te ajute sa faci treburile casnice si care sa serveasca masa, acestia incepand sa fie in trend de lifestyle inca din acest an, desi nu foarte multi isi vor permite sa ii cumpere.

Probabil ca stii despre majoritatea dispozitivelor care au inceput sa fie in trend inca din 2019. Exista deja un numar considerabil de vanzari, firmele care se ocupa de producerea si distribuirea de astfel de obiecte inteligente s-au pregatit pentru acest trend.

Acestea ne ajuta la gestionarea timpului si la delegarea unor activitati marunte, dar stresante.

2. Cat mai multe cursuri de meditate, de dezvoltare personala etc

Daca tot vorbeam despre stres, afla ca inscrierea la cursuri de dezvoltare personala vor lua tot mai mult amploare in acest an. Tot mai multe presoane cauta sa lucreze cu ele insele, sa se cunoasca mai bine si sa invete stapanirea de sine, pentru a viata cu mai putin stres, o viata echilibrata. Un trend care, cel mai probabil, va continua probabil si dupa trecerea acestui an.

3. Dispozitive pentru animalele de companie

Tot mai multe persoane au animale de companie, majoritatea fiind caini sau pisici. Au aparut pe piata in ultima perioada tot mai multe dispozitive pentru distractia animalelor de companie si pentru confortul proprietarilor. Fie ca e vorba de ingrijirea animalului, fie ca e vorba despre litiere inteligente, care se curata singure, evolutia tehnologica e menita sa ne usureze munca si viata.

4. Animale de companie – roboti

Tot mai multe companii produc „jucarii” care se apropie din ce in ce mai mult de realitate. Asa ca de la o simpla jucarie si pana la un patruped robotizat, care sa imite foarte bine varianta reala, nu mai e mult. Deja exista o serie de modele de animale-roboti care raspund la comenzi simple (sezi, prinde etc), asa ca un design mai prietenos si mai aproape de realitate, care sa urmeze linia animalului real si sa fie la similar la atingere nu pot decat sa ajute.