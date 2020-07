Gentile sunt un accesoriu nelipsit din garderoba unei femei. In primul rand sunt deosebit de utile iar in al doilea rand au un mare impact atunci cand sunt asortate la o vestimentatie. Multe femei isi doresc sa fie la curent cu tendintele gentilor de dama pentru a purta doar produse care sunt in trend.

Fie ca este vorba despre genti casual, de seara, elegante sau office trendul pentru anul 2020 nu a intarziat sa apara. Cei mai mari designeri care stabilesc trendul si pentru alte accesorii precum bijuterii sau incaltaminte, au pus in prim plan si o colectie de genti aduse in prim plan pentru acest an. Anul acesta va aduce o gama proaspata de modele de genti pentru colectile din vara, dar si din toamna. Vezi si tu ce tipuri de genti se poarta:

Texturi matlasate

Gentile matlasate de toate dimensiunile si culorile au fost in trend si anul trecut. Genti faimoase de la Alexander McQueen si Burberry pana la A.W.A.K.E. au impanzit covorul rosu de la Hollywood. Acest stil clasic ofera un aer de rafinament pentru orice tinuta pe care o alegi pentru acest an.

La fel ca majoritatea accesoriilor la moda, ceea ce este vechi devine in cele din urma nou, iar accesoriile matlasate vor avea momentul lor anul acesta. Indiferent daca alegi o geanta marca Chanel (Coco Chanel si-a creat pentru prima data geanta de piele matlasata in 1955) sau de la alti designeri contemporani, acest model de genti este sigur ca va dura si pe viitor.

Genti cu cadru metalic

Cadrele metalice au inceput sa fie utilizate de ceva timp ca suport pentru materialul textil sau pentru piele. Astfel de genti au o inchidere tip incuietoare formate de obicei din doua margele metalice care se impletesc deasupra. Case de moda precum Chanel, Celine, Erdem, Miu Miu si Reike Nen au prezentat genti cu astfel de cadre, dovedind ca acest design vintage este inca iubit si in prezent.

Genti Hobo

Acest stil este definit prin forma de semiluna aparte cu un maner sau o curea, care face geanta usor de purtat pe umar. Desi acest tip de geanta se regasea pe umarul fiecarei fete la inceputul anilor 2000, aceste tendinte au inceput sa apara si in vremurile noastre. Totusi, in anul 2020 gentile tip Hobo revin in toate dimensiunile si texturile. Au aparut deja in colectiile toamnei 2020 ale lui Brandon Maxwell si la Zimmermann, astfel incat designerii sunt pregatiti sa revina la acest model pentru a-l expune pe raftul magazinelor.

Genti cu lanturi

Lanturile sunt tot mai prezente, incepand de la bijuterii pana la incaltaminte si acum si pentru gentile de mana. Colectia Tory Burch din toamna anului 2020 a lansat o serie de genti de mana infrumusetate cu un lant modern, in timp ce marca JW Anderson a decis sa creeze designul pe toate accesoriile sale. Intre timp, Ulla Johnson oferea pungi inlantuite groase si impletite pe lanturile sale de toamna. Lanturile pot fi chiar din argint sau din aur.

Mai multe genti

Nu este suficient sa ai cu tine o singura geanta simpla. In anul 2020, vei dori sa transporti doua sau mai multe genti, pe diferite marimi. Multi-bagging-ul sau gentile cu mai multe compartimente vor fi prezente peste tot. J.W. Anderson si Peter Pilotto sunt cateva dintre casele de moda care se bazeaza pe acest tren multi-bagging. Desi disponibilitatea stilului este limitata in acest moment, te poti astepta ca mai multi comercianti sa extinda acest design pe masura ce ne apropiem de sfarsitul anului.

Manere de bambus

Pentru primavara 2020, designerii au cautat modalitati de a incorpora mai multe elemente naturale in accesoriile lor. Un astfel de material precum bambusul fixat in manerele gentilor la casele de moda precum Miu Miu, Gucci si Prada face ca astfel de genti sa fie tot mai populare. Detaliul este unul unic, dar purtabil si care ofera un aspect texturat pentru geanta de mana.

Genti crosetate

Pentru colectiile de primavara / vara, designerii par intotdeauna sa alterneze intre detalii inspirate din nautica, crosetat sau rafie pentru accesorii, asa ca nu este de mirare ca au revenit cu totii din nou pe tema funiei pentru primavara 2020. Acest design adecvat pentru vara a fost prezente in colectiile lui Ulla Johnson, Givenchy si Valentino. Asorteaza aceste genti cu espadrile si cu o rochie maxi in vacanta de vara.