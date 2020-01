Exista multe motive pentru a cumpara un iPad. Cei mai multi dintre noi avem nevoie de ceva pe care il putem folosi pentru a naviga pe web, pentru a viziona unele Netflix si pentru a juca ocazional jocul Angry Birds. Asadar, este destul de uimitor sa descoperi ca exista o gama intreaga de jucarii compatibile cu iPad pe care probabil acum 10 ani nu ti le-ai fi putut imagina ca ar putea aparea, de la lucruri care zboara pana la lucruri care se rostogolesc si au diferite functii.

Mai jos poti vedea o lista cu mai multe jucarii pe care le poti gestiona de la iPad. Pe unele dintre acestea le poti face cadou copilului tau, care le poate folosi atunci cand se joaca sau cand merge intr-o tabara pentru copii, de exemplu.

Sphero Star Wars BB-8 Droid

Force Awakens readuce acea magie Star Wars. Inainte de a fi lansat filmul, a fost produs deja un personaj nou, pe nume Droid BB-8. Nu a trecut mult pana cand oamenii au inceput sa ceara o jucarie si Sphero, care avea deja o jucarie cu bila rulanta si care si a facut una dintre cele mai fidele jucarii BB-8 pana in prezent. Folosind iPad-ul, poti controla manual BB-8 sau il puteti pune in modul de patrulare. El va raspunde, de asemenea, la vocea ta si va avea videoclipuri holografice AR pe care le poti vedea pe ecranul iPad.

Unul dintre cele mai tari lucruri este ca Sphero continua sa actualizeze aplicatia si functiile. In ultima vreme, au adaugat o functie la BB-8, unde va urmari The Force Awakens si va reactiona corespunzator la tot ceea ce ii spui.

Sistem Osmo Gaming

Nu toate accesoriile pentru jucarii iPad sunt doar despre distractie. Unele dintre ele, cum ar fi sistemul Osmo Gaming, isi propun sa te invete si lucruri. Accesoriul propriu-zis este destul de simplu, dar foarte inteligent. Exista un suport special pentru tableta si apoi un fel de periscop din plastic care trece deasupra camerei frontale, astfel incat sa se uite in jos pe suprafata din fata tabletei.

Aici poti participa la tot felul de jocuri educative si creative. Exista patru jocuri de baza, dintre care doua necesita piese fizice suplimentare care vin impreuna cu jocul. De asemenea, poti cumpara jocuri suplimentare si chiar sa iti creezi propriul joc.

Telescop WiFi Celestron COSMOS 90GT

Potrivit oamenilor de la Star Trek, spatiul poate fi ultima frontiera, dar deocamdata daca doriti sa explorati stelele, atunci acest Telescop Celestron este probabil un mod mai sensibil decat scoala de astronauti. Acest model particular este de fapt o editie speciala asociata cu noul program Cosmos gazduit de astrofizicianul Neil DeGrasse Tyson.

Celestron spune ca acesta este primul telescop controlat WiFi si foloseste aplicatia COSMOS Celestron Navigator pe iPad pentru a controla domeniul de aplicare. Nu este ieftin, dar cu siguranta acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poti asorta cu un iPad.

Parrot AR Drone 2.0

Nu numai ca este una dintre cele mai faimoase jucarii asociate iPad-ului, dar este responsabila in mare masura si de popularitatea dronei pentru Joes si Janes. Inainte de aparatele de zbor controlate de aplicatii, trebuie sa fiti un pilot RC calificat, dar cu drona Parrot trebuie doar sa atingeti si sa inclinati iPad-ul pentru a-l conduce.

Este inca una dintre cele mai accesibile modalitati de a intra in lumea dronei si cu siguranta este una dintre cele mai cool jucarii iPad create vreodata. Desi acum este cu siguranta serios depasit de echipamente mai noi care pot fi utilizate in scopuri profesionale, drone AR isi pastreaza propriul lucru ca ceva ceva mai bun decat o jucarie, dar totusi la indemana cautatorilor de distractii.

Cea mai buna camera WiFi pentru iPad: Petcube

Petcube-ul este o jucarie? Ei bine, da, dar poate nu pentru fiintele umane. Aceasta este o camera WiFi pe care o poti accesa si controla folosind iPad-ul. Nu numai ca poti verifica daca totul este inca bine acasa, poti vorbi si sa va jucati cu animalele de companie folosind indicatorul laser incorporat.

Parrot Mini Drone

Acesta drona nu zboara, dar se rostogoleste si sare. Ceva cu siguranta un pic diferit de celelalte „drone” de pe piata. Exista si alte jucarii cu camerele cu rotile, cum ar fi rezervorul de spion Rover 2.0, dar trucurile lui Parrot au capacitatea sa de a sari 2,5 metri in aer si de a ateriza intotdeauna pe picioare.

Aplicatia care o controleaza este cunoscuta sub denumirea de FreeFlight 3 si, deoarece este o drona fara zbor, nu ai nevoie nici macar de inregistrare.

WowWee Roboraptor X Dinosaur

De-a lungul anilor, WowWee a realizat unele dintre cele mai tari jucarii robot pentru persoanele care nu sunt bogate. Epoca iPhone-urilor si a iPhone-urilor au facut doar sa imbunatateasca produsele WowWee, iar aceasta noua versiune a RoboRaptor este un bun exemplu in acest sens.

Aveam un RoboSapien care functiona doar cu o telecomanda IR asemanatoare gamepadului; incercarea de a invata toate combinatiile cheie pentru a-l determina sa faca lucrurile a fost o adevarata provocare.

IOS-Guitar Hero LiveAm petrecut mult timp de-a lungul anilor cantand Guitar Hero in loc sa de fapt, stii, exersand sa cant la chitara mea reala. Acesta este un joc care te face intr-adevar sa te simti ca o stea rock, chiar daca nu dai decat niste butoane colorate la un prompt.

Acum, jocul a fost eliberat de consola si catusele PC si si-a gasit drumul catre iPad. Obtineti chitara de plastic rece ca parte a tranzactiei si acum puteti sa va plimbati in camera dvs. de hotel, in timp ce personalul de curatenie merge usor in usa.

Guitar Hero Live nu este totusi vechiul tau joc Playstation 2. Au amestecat lucruri cu adevarat si acum aspectul jocului evoca cu adevarat emotia spectacolelor live. Gone sunt graficele cartoony si in imagini sunt realizate cu ajutorul aparatelor de fotografiat nemaipomenite, astfel incat sa puteti simti ca sunteti intr-adevar blocaj pe scena cu unele dintre cele mai mari.

Microscop digital Mustcam®720P HD Wifi

Acest microscop digital este alimentat cu baterie si functioneaza timp de 100 de minute cu o singura incarcare. Il poti tine in mana sau il poti atasa pe scena inclusa pentru o imagine mai precisa. De asemenea, functioneaza cu PC si Android. Puteti obtine o marire de pana la 200megapixeli si asta il face perfect pentru tot felul de aplicatii profesionale si hobby-uri. Cu ajutorul acestui dispozitiv poti captura imagini de departe, chiar in aer liber, aducand inapoi imagini video sau foto care nu ar fi posibila cu un microscop traditional.