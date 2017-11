Se spune ca femeia frumoasa este aceea care, indiferent de coafura si machiaj sau de momentul zilei, ramane o prezenta atragatoare si placuta. Poate acesta este motivul pentru care in perioada 2017 – 2018 cele mai cautate coafuri pentru par mediu sunt si cele mai simple si naturale. Desigur, tunsoarea si coafura trebuie corelate cu forma fetei, cu textura firului de par dar si cu lungimea acestuia.

Spre surprinderea noastra, pentru aceasta perioada stilistii au readus in trend coafura bob, coada simpla, dar si placa de ondulat parul. Coafurile bob sunt acum aproape de nerecunoscut datorita liniilor inegale, a firului filat, sau a bretonului care devine mult mai indraznet. Cazute in dizgratie si aproape marginalizate, coafurile care au la baza simpla coada de cal acum revin si ele in forta, cu o multime de elemente noi, neasteptate! La fel, placa de ondulat, devine si ea un must pentru orice femeie, si in special pentru cele care stiu ca au un fir de par moale, mai greu de coafat.

Vom trece in revista 5 dintre cele mai in voga coafuri pentru parul mediu:

Coafura bob

Se pare ca bob-ul va ramane mereu la moda. In fiecare an se reinventeaza, venind cu elemente noi, dar, in esenta, el ramane vesnic si nemuritor! Usor de adaptat pentru orice forma de fata, el se poate realiza cu succes pe orice tip si culoare de par. In perioada 2017 – 2018, insa, se va pune in valoare bretonul inegal, in scara. O tunsoare bob bine realizata permite aranjarea si coafarea parului intr-un timp record si cu un minim de efort! Este suficient sa spalam parul cu un sampon pentru volum si sa il uscam cu peria astfel incat sa pastram acest volum. El se va aseza aproape de la sine, natural si firesc, punandu-ne in valoare frumusetea naturala.

Este genul de coafura pe care putem conta la orice varsta pentru orice eveniment!

Coada cazuta

Stilistii s-au straduit sa aduca in primplan frumusetea si naturaletea coafurii cu coada. Parul se va peria si se va indrepta cu atentie, urmand a fi prins cat mai jos, cat mai aproape de baza gatului. Coafura aceasta ofera nenumarate posibilitati de diversificare! Astfel, putem folosi elemente decorative discrete, cum ar fi florile, agrafele decorative sau panglicile de catifea. De asemenea, putem ca, inainte de a prinde parul in coada, sa impletim cateva suvite.

Este o coafura usor de realizat, deloc pretentioasa, si care ne pune in valoare trasaturile fetei.

Coafurile Gofre

Stilistii folosesc din nou banda ondulanta pentru par, realizand coafuri ingenioase si inedite! Acest gen de coafura se realizeaza perfect pe un fir de par moale. Suvitele de par se pot ondula pe toata lungimea lor sau numai pe portiuni, la baza sau spre varf. Se poate realiza un adevarat joc de sah, alternand portiunile de fir drept cu fir ondulat! De mare succes pot fi culorile care sa puna in valoare conturul zonelor grofate, sporind impactul vizual. Daca ne propunem sa realizam o coafura Gofre, doar imaginatia ne mai poate limita!

Este o coafura indrazneata si care ofera nenumarate posibilitati de diversificare si adaptare pentru orice vestimentatie sau eveniment.

Coafura pieptanare extrema

Este o coafura cu volum care necesita pregatirea parului prin bigudare si tapare extrema, ideala pentru firul de par subtire. Odata obtinut volumul, vom folosi un pieptene cu dintii mari pentru a obtine forma dorita. Se pot utiliza – si chiar se recomanda – bentite si accesorii pentru frunte, acestea avand rolul de a da coafurii o alura mai putin stricta. Volumul obtinut astfel, se va putea refolosi si la viitoarele coafuri, doar prin simpla aranjare cu acelasi pieptene cu dinti largi.

Este o coafura usor rigida, de aceea se recomanda pentru evenimentele speciale si care necesita un plus de seriozitate.

Coafura coc inalt

Usor de realizat si cu un aspect aproape neglijent, este genul de coafura care pare facuta in graba. Totul incepe cu un coc cat mai simplu ridicat in crestetul capului, uneori usor cazut in lateral. Odata fixat cocul, restul parului se va aranja astfel incat sa curga cat mai natural. Suvitele rebele care par a fi scapate din coc vor creste naturaletea si frumusetea acestei coafuri.

Este o coafura nepretentioasa, foarte potrivita pentru evenimentele si intalnirile mai putin casual.

