Cand spui decoruri de filme celebre, primul gand te duce la studiourile de la Hollywood. E adevarat ca inca de la inceputurile cinematografiei, obiectivele si locurile unde s-au turnat multe filme celebre sunt echivalentul studiourilor de la Hollywood. Totusi, exista multe locuri pe care grafica nu le poate recrea, ci doar decorul naturii.

Decorurile si locurile impresionante unde au fost turnate multe dintre filmele celebre reprezinta reteta succesului peliculei, impreuna cu un scenariu valoros si o distributie pe masura. Fie ca vorbim de o cascada, o plaja, un hotel de lux sau un vas, multe dintre aceste locatii au contribuit la succesul peliculelor.

Cele mai interesante decoruri pentru filme

Hotelul Le Bristol – Midnight in Paris

Castigator al unui premiu Oscar in 2012, filmul Midnight in Paris, in regia lui Woody Allen, a fost filmat integral in Paris. Pelicula a adus in prim plan una dintre cladirile emplematice ale Parisului, impresionantul hotel Le Bristol.

Celebrul hotel de 5 stele, pozitionat chiar in inima Parisului, la cativa pasi de Champs Elisee, pe Rue du Faubourg Saint-Honoré ofera o priveliste superba spre Turnul Eiffel si este dotat cu o gradina interioara in stil francez autentic.

Le Bristol Paris a fost ales de producatorul filmului Woody Allen ca locatie pentru filmul Midnight in Paris si datorita decorului autentic, cu camere elegante, mobilier in stil Ludovic al XV-lea sau al XVI-lea.

Hotelul Carlton din Cannes – To Catch a Thief

Alfred Hitchcock a dorit un décor cu adevarat luxos ca fundal pentru filmul American To Catch a Thief, turnat in 1955. Hotelul Carlton, construit in 1911, situat pe bulevardul Croisette chiar in centrul orasului Cannes, are fatada in stil Belle Epoque, ofera vedere la golf este alegerea regizorului, ca decor pentru acest film.

Filmul de dragoste, care ii are in rolul principal pe Cary Grant si Grace Kelly este considerat una dintre bijuteriile cinematografice regizate de Alfred Hitchcock.

Una dintre scenele memorabile ale filmului este cea in care cei doi celebri actori se saruta pasional in fata uneia dintre superbele camere ale hotelului. Camera 623 este denumita in prezent chiar dupa numele regizorului Alfred Hitchcock, in onoarea sa. Decorul palatului este perfect pentru filme de dragoste.

Nava Akademik Mstislav Keldysh – Titanic

Renumitul film epic romantic american, Titanic, lansat in 1997, co-produs si co-montat de James Cameron s-a bucurat de un succes urias in intreaga lume. Este unul dintre cele mai costisitoare filme din acea perioada, cu un buget de 200 de milioane de dolari. Are 14 nominalizari la Oscar. Este o adaptare fictiva a scufundarii pachebotului RMS Titanic si ii are in rolurile principale pe Leonardo DiCaprio si Kate Winslet.

Majoritatea scenelor au fost filmate la bordul navei Akademik Mstislav Keldysh, pe care co-producatorul a folosit-o ca si baza atunci cand a filmat epava. De asemenea, o replica a Titanicului, construita la Playas de Rosarito in Mexic, a fost folosita pentru a fi recreate scenele scufundarii. Puntea principala si puntea A au fost platourile pe care s-a lucrat. Dupa lansarea 3 D in 2012, filmul a avut incasari de peste 343 de milioane de dolari, situandu-se pe locul al doilea dupa Avatar.

Dealurile Matamata, Noua Zeelanda – Lord of the Rings

Castigatoare a unui premiu Oscar, trilogia Lord of the Rings a transformat Noua Zeelanda intr-o destinatie de vacanta de top dupa lansarea filmului. Dealurile Matamata au devenit Hobbiton, casa lui Bilbo si Frodo, cu superbe lanuri si flori plantate pe platoul de filmare.

De asemenea, regiunea Mt Ruapehu din Parcul National Tongariro a fost decorul sinistru al lui “Mordor“ si “Mount Doom”. Iar Alpii Sudici si ghetarii din zona au devenit “Misty Mountains”, acolo unde Golum a tinut inelul ascuns vreme de 500 de ani. In prezent, mii de persoane sunt dormice sa experimenteze trairile lui Frodo.

Insula Kaua’i, Hawaii – Avatar

Filmul stiintifico-fantastic American, Avatar, aparut in 2009, scris si regizat de James Cameron a fost filmat in cea mai mare parte pe insula Kaua’i, Hawaii din SUA. Aflata pe locul 21 intr-un clasament al celor mai mari insule din SUA, Kaua’i a gazduit numeroase scene din alte filme célèbre, precum: Jurassic Park, South Pacific sau Pirates of the Caribbean.

Filmul ”Avatar” este pe primul loc in topul celor mai profitabile productii cinematografice din toate timpurile, cu incasari de peste 2,7 miliarde de dolari. Succesul filmului se datoreaza in special efectelor speciale si imaginilor 3D.

Si Romania are locatii superbe, ce pot fi folosite pentru decor de film. Superba cascada Bigar, din Banat, desemnata de publicatia online The World Geography din SUA drept cea mai spectaculoasa cascada din lume poate fi un loc perfect pentru anumite scene de film.

Sursa: Woman2Woman.ro