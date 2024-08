Folk-ul patriotic nu a murit. Îl menține în viață comuna Putna, loc de spiritualitate încărcat de o istorie în care patriotismul nu se negocia. Localitatea suceveană a găzduit pentru al cincilea an consecutiv Festivalul Național de Muzică Folk „Ridică-te Ștefane”. Evenimentul a avut loc pe parcursul a două zile, 23 și 24 august în parcul de lângă Chilia lui Daniil Sihastrul fiind organizat în mod exemplar de Primăria Putna, în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, Rotary Club Suceava Cetate și Asociația Folkul Acasă În Realitate (FAIR). Mii de oameni au fost prezenți la acest festival pentru a asculta cele mai mari nume ale folk-ului românesc. Ca de obicei cei prezenți au găsit un cadru autentic baloții de paie fiind folosiți pe post de scaune. În prima seară pe scena din parc au urcat Nicu Alifantis & Zan, Walter Ghicolescu & Adrian Grădinaru Focul Viu, Vali Șerban, Florin Săsărman, Mihaela Popescu & Roje. A doua seară au vrăjit publicul cu vocile și chitările lor Mircea Baniciu & Band, Mircea Vintilă, o legendă a genului, Andrei Păunescu & trupa Totuși care au menținut viu spiritul poetic al tatălui său, Adrian Păunescu, Vanghele Gogu, Cătălin Stepa, Magda Pușkaș și Cristian Buică. Unul dintre momentele culminante ale festivalului a fost organizarea unei tombole speciale, în urma căreia o adolescentă a avut norocul să câștige o chitară semnată de toți artiștii prezenți la festival.

„Pot spune că sunt chiar cele mai mari nume ale folkului românesc prezente aici. Cu siguranță, acest festival va dăinui și va fi unul dintre cele mai mari festivaluri din țară cu acest gen de muzică. Aș vrea cu această ocazie să le mulțumesc celor care mă susțin și pe care îi avem în spate pentru organizare. Tuturor le mulțumim și să dea Dumnezeu să ne vedem la cât mai multe ediții ale acestui eveniment. Ne bucurăm că a fost un public mult mai numeros decât anul trecut. Și de la an la an, edițiile sunt în creștere. Vorbim despre ce a fost, despre ce este, despre ceea ce va fi Cenaclul Flacăra în viitor. Și acest cenaclu este, după cum bine vedeți, un exemplu pentru generația tânără. Ați văzut și dumneavoastră că am avut și noi tineri pe care încercăm să-i promovăm la acest festival. Tineri din Suceava, care au fost și în prima seară”, a declarat primarul comunei Putna, George Coroamă. Ediția de anul viitor va avea loc în perioada 29 – 30 august.

Foto: glasulsucevei.ro