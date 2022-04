Fiecare dintre noi își dorește să aibă o formă fizică cât mai bună și să țină la distanță semnele pe care trecerea timpului le lasă pe chipul nostru. Același lucru își doresc și vedetele de la Hollywood, însă unele dintre ele au apelat excesiv la intervențiile chirurgicale de ordin estetic și au ajuns de nerecunoscut, notează click.ro.Nu doar vedetele din showbizul românesc au căzut victime dorinței de a arăta impecabil și, deși au plătit sume mari de bani pentru un aspect fără cusur, s-au ales fix cu reversul medaliei. Nume rezonante de la Hollywood au fost pur și simplu desfigurate de medici esteticieni nepricepuți sau de nenumăratele proceduri prin care au trecut. Priscilla Presley, Donatella Versace, Melanie Griffith, Nicole Kidman și celebrul model Linda Evengelista sunt doar câteva dintre femeile regretă amarnic procedurile estetice pe care și le-au făcut.

Cândva admirată pentru chipul ei angelic, fosta soție a lui Elvis Presley, Priscilla a ajuns astăzi să sufere în urma operațiilor estetice. Priscilla Presley are 76 de ani și nici acum nu a renunțat la injecțiile cu acid hialurnic, deși în mod evident trăsăturile ei au fost puternic afectate de intervențiile suferite.

Dontella Versace nu mai are nevoie de vreo prezentare. Moștenitoarea casei de modă cu același nume are 66 de ani și mai multe operații decât am putea să numărăm pe degetele de la ambele mâini. Imaginile cu ea din prezent nu aduc cu nimic aminte de Donatella, cea din urmă cu 2-3 decenii. Dependența de injecțiile cu botox, pe care și le administrează frecvent, i-au întins tenul ș i-au dat un aspect lucios, asemăntor celor avut de figurile de ceară!

Citește articolul complet și vezi FOTO pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/vedetele-care-s-au-desfigurat-din-cauza-operatiilo-512951.html