Odata cu actualizarea Samsung Galaxy la Android 10, au inceput sa apara in cazul unor dispozitive Samsung notificari in acest sens. Actualizarea Android Q a Google este cunoscuta sub denumirea de Android 10. Dupa cateva luni de testare, noul sistem de operare este disponibil pentru dispozitivele si dispozitivele Pixel Google din anumite OEM, inclusiv Samsung.

Mai jos poti vedea mai multe informatii despre actualizarile la noul Android 10 pentru Samsung Galaxy si pentru ce modele de telefoane este valabil.

Actualizarea din februarie pentru Samsung Galaxy

Samsung a lansat actualizarea sa din februarie. Firmware-ul este valabil in prezent pentru Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Fold, Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy Note 9, Galaxy S8, Galaxy S8 +, Galaxy Note 8, Galaxy A51, Galaxy A50, Galaxy A8 (2018) si Galaxy Tab S3.

Actualizarea din februarie contine doua corectii pentru vulnerabilitatile critice gasite chiar in Android, o multime de corectii pentru vulnerabilitati cu risc ridicat si remedieri pentru 30 de vulnerabilitati si expuneri Samsung (SVE). Ca si in cazul de reparatii mac book si noile versiuni de Windows, reparatiile pentru aceste modele de Samsung Galaxy nu va duce la lipsa de actualizare la noua versiune de Android.

Samsung Galaxy Android 10: Ce este nou

Versiunea Samsung 10 de Android arata foarte diferita de versiunea lansata de Google pentru dispozitivele Pixel, deoarece utilizeaza One UI (interfata de utilizator) a companiei.

Compania a dezvoltat doua versiuni ale One UI. Prima, One UI 2.0, se afla la prima serie de actualizari Android 10 ale companiei. Multumita versiunii Android stabile de la Samsung, avem o lista completa a functiilor One UI 2.0. Unele dintre cele mai importante includ:

Un nou design simplificat

Mod intunecat imbunatatit

Imbunatatiri la ingrijirea dispozitivelor

Biometrie imbunatatita

Functii noi pentru modul cu o singura mana

Gesturi pe ecran complet

Imbunatatiri la aplicatii precum Calendar, Memento si Fisierele mele

De asemenea, Samsung a lansat Good Lock 2020 cu suport pentru Android 10. Aplicatia de personalizare include suport pentru modul Dark.

Versiunea companiei Android 10 include, de asemenea, cateva functii suplimentare din versiunea Android 10 a Google, inclusiv Focus Mode si imbunatatiri la Digital Wellbeing. Ce mai include noua versiune de Android:

Protectia si controlul confidentialitatii imbunatatite

Manager de confidentialitate

Asistenta pentru afisaje pliabile

Partajare comenzi rapide

Raspuns inteligent, actiuni sugerate

Subtitrare live

Setari Panouri

Navigare gestuala

Controluri tematice

Asistent de notificare

Mod de performanta Wi-Fi

Codecuri audio si video noi

API-uri MIDI native

API-uri imbunatatite pentru grafica si retea neuronala Vulkan

Seria Galaxy S20 de la Samsung a debutat recent cu Android 10 si o noua versiune One UI la bord. Modelele Galaxy S20 prezinta un sortiment de upgrade-uri software, incluzand versiunea companiei a AirDrop-ului popular Apple si o serie de modificari ale aplicatiei pentru camere foto. Galaxy Z Flip, un nou smartphone pliabil, al companiei ruleaza de asemenea Android 10 cu noua versiune a One UI la bord.

Dispozitive Galaxy nu ar putea primi Android 10

Orice dispozitiv care a primit doua actualizari software importante (Oreo si Pie) sta in momentul de fata pe loc atunci cand vine vorba de Android 10. Acest lucru inseamna ca dispozitive populare precum Galaxy Note 8 si Galaxy S8 sunt in pericol sa ramana in urma pe Android Pie.

Iata cateva dispozitive Samsung Galaxy care ar putea ramane pe Android Pie:

Galaxy Note 8

Galaxy S8

Galaxy S8 +

Galaxy S8 Active

Galaxy A8

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J3 (2017)

Galaxy J5 (2017)

Galaxy J5 Pro (2017)

Galaxy J7 (2017)

Samsung Galaxy Tab A (2017)

Android 11. Google a lansat deja urmatoarea versiune de Android

Compania a postat recent modificari pe site-ul sau de previzualizare pentru dezvoltatori care contine cateva dintre modificarile de pe urmatoarea versiune de Android, care in mod surprinzator se va numi Android 11.

Android 11 beta este disponibil pentru Google Pixel 4 / 4XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 3/3 XL si Pixel 2/2 XL chiar acum. Ne asteptam ca mai multe dispozitive sa ia parte la versiunea beta la o data ulterioara. Nu ne asteptam ca acest model de Android sa fie lansat pentru dispozitivele Galaxy in curand, dar utilizatorii Galaxy ar trebui sa fie atenti la noutatile oferite de companie.